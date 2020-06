Diva Jessurum asegura que el divorció de Yeison Jiménez es un montaje

Yeisón Jiménez anunció hace algunas semanas, en un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, que había dado por terminado su matrimonio.

En su momento, fue una dura noticia no solo para él, sino también para los seguidores que admiraban dicha relación.

No obstante, Diva Jessurum aseguró que todo se trataría de una estrategia del cantante para ser mencionado en medios.

«Ahora negar a la esposa y toda la vaina es marketing. Este mundo está bien jodido», «Esta gente no sabe que inventar para generar publicidad», «Ya no se sabe qué creer, payasos», «Me alegra que sigan juntos, pero me parece bajo hacer eso», «Qué bobada hacer este tipo de cosas», dicen algunos de los mensajes de los usuarios.

De momento no son más que especulaciones por los hechos. Yeisón, por su parte, no se ha pronunciado al respecto ante las acusaciones de la reconocida presentadora.