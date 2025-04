Desde enero de 2025, cuando se confirmó el incremento del pasaje en TransMilenio, se anunció también la llegada de un nuevo mecanismo para reducir los costos del transporte a usuarios frecuentes: la tarjeta TransMiPass. Aunque inicialmente se prometió su implementación en marzo, el mes finalizó sin que el sistema de transporte público de Bogotá hiciera oficial su lanzamiento. Ahora, las autoridades aseguran que esta nueva modalidad comenzará a operar en la primera semana de mayo.

TransMiPass: el nuevo sistema de descuentos en pasajes de TransMilenio

La tarjeta TransMiPass permitirá a los usuarios realizar una recarga mensual de 160.000 pesos, con la que podrán acceder a 65 pasajes, lo que representa un costo individual de 2.460 pesos por viaje. El beneficio está diseñado especialmente para personas que hacen tres o más desplazamientos diarios en los buses de TransMilenio, SITP o TransMiCable.

Este modelo no incluye transbordos gratuitos y estará limitado a seis viajes por día. Además, si no se utilizan los 65 trayectos en el mes, estos no se acumulan para el siguiente periodo. Cualquier uso irregular detectado podrá implicar el bloqueo de la tarjeta.

Cuándo estará disponible y cómo adquirir la tarjeta TransMiPass

Según explicó María Fernanda Ortiz, directora de TransMilenio, actualmente se está diseñando una plataforma robusta que permita a los usuarios utilizar sin inconvenientes esta modalidad desde su entrada en vigencia. La tarjeta estará disponible a partir de la primera semana de mayo de 2025, y para adquirirla se deberá realizar un proceso de registro digital y posterior reclamación del plástico en puntos autorizados.

El sistema incluirá un mecanismo de verificación de identidad (KYC) similar al utilizado por entidades financieras, con el fin de prevenir fraudes y asegurar el uso correcto del beneficio.

Tarifas del transporte en Bogotá: así quedaron en 2025

El precio del pasaje en Bogotá para el año 2025 fue fijado en 3.200 pesos, cifra que aplica tanto para los buses troncales de TransMilenio, como para los servicios de TransMiZonal y TransMiCable. Este ajuste busca garantizar la sostenibilidad del sistema y cubrir los crecientes costos operativos.

No obstante, el incremento afecta el presupuesto diario de miles de ciudadanos. Por eso, iniciativas como la TransMiPass buscan compensar este impacto, brindando un ahorro de más del 20 % a quienes más utilizan el sistema.

Cómo consultar el saldo de la tarjeta TuLlave desde el celular

Para quienes siguen utilizando la tarjeta TuLlave, el sistema permite consultar el saldo de forma rápida desde el celular. Solo hay que descargar la aplicación oficial TransMiApp y seguir estos pasos:

Ingresar a la sección «Consulta saldo».

Activar el NFC en la configuración del celular y acercar la tarjeta TuLlave al dispositivo, o ingresar el número de la tarjeta.

Es importante tener en cuenta que, si se ingresa el número de tarjeta manualmente, el saldo mostrado corresponde al de hace 24 horas. Esta opción no aplica si: