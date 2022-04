Semana Santa: Pico y Placa en Medellín 11, 12, 13, 14 y 15 de abril

La ciudad de Medellín se alista para recibir un alto flujo de vehículos por los días de descanso de la Semana Santa 2022 hay alguna novedades en la medida.

Una de las principales ciudad visitadas por turistas y que conmemora la Semana Santa, es Medellín, Esto hizo que la Alcaldía de la capital del departamento de Antioquia tome medidas con respecto a las circulación de vehículos particulares en la semana del 11 al 17 de abril del 2022.

Pico y Placa en Medellín en Semana Santa

La medida del Pico y Placa sigue estando presente para contrarrestar la circulación de millones de vehículos en la ciudad. Esta rige desde las 5:00 a.m., hasta las 8:00 p.m.

Lunes 11 de abril

Particulares: Los vehículos con las placas terminadas en 6 y 9 no podrán circular por la ciudad.

Motos: Las motocicletas que tengan placas terminadas en 6 y 9 tampoco podrán estar en las vías de la ciudad.

Vehículos de carga: La medida no aplica este lunes para este transporte.

Taxis: Los vehículos que cuya placa termine en 9 no podrán prestar su servicio al ciudadano.

Martes 12 de abril

Este día será unos de los que tendrá novedades en el cumplimiento de la medida, ya que las autoridades decidieron cambiar la rotación para este día.

Particulares: Placas terminadas en 2 y 3.

Motos: Placas terminadas en 2 y 3.

Vehículos de carga: No aplica.

Taxis: La medida no aplicará este martes para este servicio.

Miércoles 13 de abril

Particulares: Placas terminadas en 4 y 8.

Motos: Placas terminadas en 4 y 8.

Vehículos de carga: No aplica.

Taxis: Placas terminadas en 6.

Los días 14, 15, 16 y 17 no aplicará la restricción para vehículos particulares, motos, taxis y transporte de carga. Hay que recordar que de no cumplirse con la medida del Pico y Placa esta llevará al usuario a ser multado y deberá pagar una suma de $500.000.