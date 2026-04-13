Empleados públicos en Colombia vuelven a poner la lupa sobre uno de los temas más sensibles del año: el retroactivo salarial de 2026. Aunque el aumento ya está definido, la gran pregunta sigue abierta y genera expectativa en miles de trabajadores del Estado.

El ajuste del 7 % ya fue oficializado, pero su aplicación práctica —especialmente el momento en que se verá reflejado el dinero acumulado— depende de factores que no son iguales para todos.

El aumento salarial ya es oficial, pero no llega al mismo tiempo

El incremento del 7 % para los servidores públicos quedó establecido en el Decreto 312 de 2026, como parte del paquete de medidas salariales expedidas por el Gobierno Nacional.

Este ajuste cobija a trabajadores de entidades nacionales de las ramas Ejecutiva y Judicial, así como a docentes, y se construyó con base en la inflación de 2025 (5,1 %) más 1,9 puntos adicionales.

Uno de los puntos clave es que el aumento tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, lo que implica que el dinero no recibido en los primeros meses del año deberá ser reconocido posteriormente.

¿Cuándo pagan el retroactivo en 2026?

Aquí está el punto que más dudas genera. Hasta ahora, no existe una fecha única definida para el pago del retroactivo salarial.

Según lo indicado por Función Pública, cada entidad es responsable de ajustar su nómina y realizar el pago correspondiente. Esto significa que el giro dependerá de los tiempos administrativos internos de cada institución.

En la práctica, algunos trabajadores podrían recibir el retroactivo antes que otros, dependiendo de qué tan rápido su entidad implemente el ajuste salarial.

De cuánto es el retroactivo y cómo se calcula

El valor del retroactivo no es igual para todos los empleados públicos, ya que depende directamente del salario base de cada persona.

Por ejemplo, con un salario de COP 3.000.000, el aumento del 7 % representa COP 210.000 adicionales al mes. Si el ajuste se paga en abril, el acumulado por enero, febrero y marzo sería de aproximadamente COP 630.000.

Si el reconocimiento se hace más adelante, el monto seguirá creciendo con cada mes pendiente, lo que convierte el retroactivo en un ingreso significativo para muchos trabajadores.

Diferencias según el tipo de entidad

No todos los sectores aplican exactamente bajo las mismas condiciones. En el caso de la Rama Legislativa, uniformados, empleados oficiales y entidades territoriales, el incremento se define con cierto grado de autonomía.

Sin embargo, el referente sigue siendo el acuerdo logrado en la Mesa de Negociación del Sector Público, que fijó el aumento del 7 % como base para 2026.

Lo que deben tener en cuenta los empleados públicos

Para quienes esperan este pago, hay un punto clave: el retroactivo está garantizado, pero no su fecha exacta.

Por eso, lo más recomendable es estar atentos a los comunicados internos de cada entidad, ya que será allí donde se informe cuándo se hará efectivo el ajuste en la nómina.

En medio de la expectativa, este ingreso acumulado representa un alivio importante y una compensación por los meses en los que el aumento aún no se había aplicado. Entender cómo funciona el proceso permite anticiparse y tener claridad sobre lo que llegará en los próximos pagos.