El precio del dólar en Colombia arranca este sábado 11 de abril de 2026 con una nueva cotización oficial que marca la referencia del mercado para el fin de semana. La divisa estadounidense sigue siendo uno de los indicadores económicos más consultados, especialmente por su impacto en importaciones, inflación y decisiones financieras.

El comportamiento del dólar no solo depende de factores locales, sino también del contexto internacional. En medio de tensiones geopolíticas y datos económicos relevantes, la tasa de cambio continúa reflejando la interacción entre la oferta y demanda de divisas, así como las expectativas del mercado global.

Precio del dólar en Colombia hoy, 11 de abril de 2026

Este valor es determinado a partir de las operaciones registradas en el mercado cambiario y consolidadas por el Banco de la República de Colombia, entidad encargada de establecer la referencia oficial diaria.

Para este sábado 11 de abril de 2026, el precio del dólar en Colombia se ubica en $3.636,00 pesos colombianos, según la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM).

La cotización representa una leve disminución frente a la jornada anterior, manteniéndose dentro de un rango estable en lo corrido del mes.

Comportamiento del dólar en abril en Colombia

Durante abril, el dólar ha mostrado una tendencia de estabilidad, con variaciones moderadas que no han superado rangos significativos. Así ha sido su comportamiento reciente:

Viernes 10 de abril: $3.642,00

Jueves 09 de abril: $3.642,00

Miércoles 08 de abril: $3.678,19

Martes 07 de abril: $3.664,41

Lunes 06 de abril: $3.675,81

Domingo 05 de abril: $3.675,81

Sábado 04 de abril: $3.675,81

Viernes 03 de abril: $3.675,81

Jueves 02 de abril: $3.675,81

Miércoles 01 de abril: $3.660,10

Uno de los aspectos más destacados es que el dólar sigue sin superar el umbral de los $3.700 pesos, manteniéndose por debajo de ese nivel durante todo el mes.

Precio del dólar en Colombia: comparación con el inicio del año

El comportamiento actual del dólar también cobra relevancia al compararlo con el inicio de 2026. El 1 de enero, la TRM se ubicaba en $3.757,08 pesos, lo que significa que el valor actual de $3.636,00 representa una caída acumulada superior a $113 pesos. Esta variación equivale a una disminución cercana al -3% en lo corrido del año, lo que evidencia una tendencia a la baja frente a los niveles observados en el primer trimestre.

Factores globales que influyen en el dólar en Colombia

El dólar enfrenta una semana marcada por eventos internacionales que podrían definir su comportamiento en el corto plazo. Entre los principales factores se destacan:

El conflicto en Medio Oriente, que genera incertidumbre en los mercados.

La publicación del índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos.

El comportamiento del precio del petróleo, que se mantiene en niveles elevados.

En este contexto, las expectativas de inflación siguen siendo altas, lo que podría llevar a la Reserva Federal a mantener una postura cautelosa. Esto refuerza el papel del dólar como activo refugio.

Sin embargo, cualquier señal de desescalada en los conflictos o cambios en los indicadores económicos podría generar un ajuste en los mercados, impactando el valor del dólar y favoreciendo una recuperación de monedas emergentes como el peso colombiano.