Pico y placa en Medellín para el 5, 6, 7 y 8 de julio de 2022

Después de un largo puente festivo Medellín se prepara para utilizar nuevamente la tradicional medida del Pico y placa que se manejará así del 5 al 8 de julio de 2022.

En la capital del departamento de Antioquia y los alrededores del Valle de Aburra continua la regla de movilidad que busca contrarrestar el alto flujo de motos y vehículos particulares en las principales avenidas de la ciudad. Sin embargo, hay que recordar que esta medida no rige en algunos lugar de Medellín, como lo son: el Sistema Vial del Río (Autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela), la avenida Las Palmas, avenida 33, desde el río hasta su conexión con Las Palmas; laterales de la quebrada La Iguana (entre carreras 63 y 80), calzada norte (sentido oriente-occidente) del Puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.

En próximos días el Pico y placa cambiará el día y los números de esta medida que espera seguir funcionando en una de las grandes capitales de Colombia.

No olvide que en caso de no cumplir con esta reglamento el conductor del vehículo se expondrá a un multa económica de $500.000 y el carro o moto podrían llevárselos a los patios.

Pico y placa en Medellín

Martes 5 de julio

Particulares: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Motos: placas que inician en 2 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 7 (6:00 a.m., a 8:00)

Miércoles 6 de julio

Particulares: placas terminadas en 4 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Motos: placas que inician en 4 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 3 (6:00 a.m., a 8:00)

Jueves 7 de julio

Particulares: placas terminadas en 0 y 7 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Motos: placas que inician en 0 y 7 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 9 (6:00 a.m., a 8:00)

Viernes 8 de julio

Particulares: placas terminadas en 5 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Motos: placas que inician en 5 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en o (6:00 a.m., a 8:00)