Pico y placa en Medellín para el 18, 19, 20, 21 y 22 de julio de 2022

En Medellín se maneja la medida del Pico y placa para contrarrestar la circulación de vehículos en la capital antioqueño y así se manejará del 18 al 22 de julio de 2022.

De lunes a viernes la regla vehicular para los medios de transportes en la ciudad funciona desde las primeras horas de la mañana y finaliza a las 10:00 p.m., hora en la que las personas dejan de transitarse por las diferentes calles de Medellín. Hay que recordar que los conductores que incumplan con la medida se verán expuestos a una multa económica de $500.000 y el vehículo podría ser inmovilizado.

Pico y placa en Medellín

Lunes 18 de julio

Particulares: placas terminadas en 6 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas que inician en 6 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 6 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Martes 19 de julio

Particulares: placas terminadas en 9 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas que inician en 9 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 7 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Miércoles 20 de julio

Particulares: No aplica.

Motos: No aplica.

Taxis: placas terminadas en

Jueves 21 de julio

Particulares: placas terminadas en 7 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas que inician en 7 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 9 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Viernes 22 de julio

Particulares: placas terminadas en 2 y 0 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas que inician en 2 y 0 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 0 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

En la capital antioqueña a pesar de la medida del Pico y placa, los vehículos podrán transitar por algunas avenidas en las que no rige la regla, estas son: El Sistema Vial del Río (Autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela), la avenida Las Palmas, avenida 33, desde el río hasta su conexión con Las Palmas; laterales de la quebrada La Iguana (entre carreras 63 y 80), calzada norte (sentido oriente-occidente) del Puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.