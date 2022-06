Pico y placa en Cali para el 13, 14, 15, 16 y 17 de junio de 2022

La medida del Pico y placa para la semana del 13, 14, 15, 16 y 17 de junio de 2022 en la ciudad de Cali se seguirá manejando como se ha hecho desde enero.

Hay que recordar que en caso de no cumplir con la medida que restringe la movilidad de vehículos particulares. taxis y colectivos de transporte público rige diariamente en las principales avenidas de la capital del Valle del Cauca.

Pico y placa en Cali

Lunes 13 de junio

Particulares: placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)

Martes 14 de junio

Particulares: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 6 y 7 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)

Miércoles 15 de junio

Particulares: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 8 y 9 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)

Jueves 16 de junio

Particulares: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 0 y 1 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)

Viernes 17 de junio

Particulares: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)

Sábado 18 de junio

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)

Domingo 19 de junio

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 6 y 7 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)