Pico y placa en Cali para 1, 2, 3, 4 y 5 de Agosto de 2022

Así se manejará el Pico y placa en Cali desde la primera semana de agosto. Hay que recordar que habrán cambios en el horario de la restricción.

Varias capitales del país con el paso del tiempo han tenido que tener procesos de cambio en el tema de movilidad, pues con la compra de carros y motos las ciudades cuentan con millones de vehículos que transcurren por las diferentes avenidas.

La dificultad a la hora de poder transitar por Cali llevó a la Secretaría de Movilidad a buscar otras alternativas, para que la ciudadanía pueda tener menos complicaciones.

Cambios en el Pico y placa en Cali

Desde el 1 de agosto de 2022 cambiará el horario de la restricción del Pico y placa, ya no habrán dos franjas como se venía implementando, ahora la medida será de 14 horas para los vehículos particulares. Hasta el momentos en Cali las motos aún no tienen que cumplir con la restricción.

Pico y placa en Cali

Lunes 1 de agosto de 2022

Particulares: Placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: No aplica.

Transporte Público Colectivo: Placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Martes 2 de agosto de 2022

Particulares: Placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: No aplica.

Transporte Público Colectivo: Placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Miércoles 3 de agosto de 2022

Particulares: Placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: No aplica.

Transporte Público Colectivo: Placas terminadas en 6 y 7 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Jueves 4 de agosto de 2022

Particulares: Placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: No aplica.

Transporte Público Colectivo: Placas terminadas en 8 y 9 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Viernes 5 de agosto de 2022

Particulares: Placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: No aplica.

Transporte Público Colectivo: Placas terminadas en 0 y 1 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Recuerde que de no cumplir con la medida del Pico y placa se expone a una multa de $500.000 y la la inmovilidad del vehículo.