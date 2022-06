Páginas para ver películas gratis en internet. Sitios legales

No todas las páginas para ver películas gratis no solucionan nada. Son peligrosas para sus dispositivos. Si quiere alternativas legales, hay una variedad importante.

Es cuestión de buscar bien. Hay servicios legales y gratuitos. Una ventaja de su uso es la seguridad de tener un servicio que bajo ningún motivo pone en riesgo la estabilidad del dispositivo que tiene para ver el contenido. Es material legal.

Apenas normal también que muchos de los servicios aquí expuestos tengan una oferta limitada gratis. Si quiere el paquete completo, pague. Sin embargo, antes de descartar el uso, piense si en verdad con lo que probó se siente a gusto como para hacer la inversión.

Una ventaja que tienen los servicios de contenidos digitales para ver películas es que no lo atan. No hay contratos con sus famosas cláusulas de permanencia. Usted paga por un tiempo y si no quiere más el servicio, entonces cancela. Así de fácil.

Por otra parte, tenga en cuenta que del listado aquí presentado hay servicios que no operan en todas las partes. Existen ciertas limitaciones geográficas en algunos casos. Hace parte de la oferta, de los mercados. Es una fuerte competencia la que existe en este sector.

La mejores páginas para ver gratis películas

Hay una selección de páginas muy básica, pero con una oferta de las que garantizan días enteros en plenas maratones de contenido. Para todos los gustos.

RTVC Play

Producciones clásicas internacionales y colombianas, material de archivo de los que conducen a remembranzas de épocas que ya pasaron. También cuenta con algunas series, podcast, especiales y contenido en vivo. https://www.rtvcplay.co/ es una buena opción colombiana.

Pluto TV

Se puede ver televisión en vivo gratis online, con varios canales de películas con diversidad de géneros. También existe programación variada, al mejor estilo de los servicios tradicionales de televisión por cable.

Hasta el momento, la generación de ingresos que tiene Pluto TV es por publicidad. Por eso (algunos lo considerarán como una ventaja), no requiere de suscripciones. Basta con ingresar a https://pluto.tv/es/on-demand. Si es muy exigente notará que su parrilla no sea la más actualizada de todas, pero al menos sí lo sacará de un apuro urgente, en momentos de aburrimiento.

VIX

Si es de rebuscar buen material, como si anduviese en una biblioteca pescando aquel libro que le garantice una estupenda lectura, péguele una revisada a https://vix.com/es-es/canales. Allí hay un servicio de televisión en vivo, con producciones latinoamericanas. Los canales de cine también se orientan en ese sentido.

Donde debe buscar bien es en On Demand. Verá una sección distribuida en: películas, novelas, series y contenido infantil. Encontrará buenos títulos, no los más actuales, pero tampoco para descartar de tajo, sin darle una oportunidad. En cuanto a suscripciones, es muy similar a Pluto TV. No necesita llenar formularios, ni asignar contraseñas de usuario.

PLEX

Servicio interesante, que sí tiene posibilidad de descargar un aplicativo. Cuenta con una variada oferta de televisión en vivo y en su catálogo de películas hay existencias por el orden los 20 mil títulos. Eso sí, la mayoría están en inglés. No serán los grandes estrenos, pero sí vale la pena escaparse un poco por su catálogo. Está disponible para Colombia y sí tiene una versión de pago, bastante económica. Link: https://www.plex.tv/plex-pass/.