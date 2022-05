Medellín: Pico y placa para el 1,2 y 3 de junio del 2022

Después de tres un fin de semana festivo la medida del Pico y placa en la ciudad de Medellín vuelve a estar vigente para la primera semana del mes de junio.

Varias personas se movilizaron por la ciudad y fuera de ella en los tres días del último puente del mes de mayo. Hay que recordar que en la capital antioqueña existe una medida de restricción vehicular para carros particulares, taxis y motos; en caso de no ser cumplida las personas tendrán que pagar la multa económica de $499.999 y además se exponen a que se pueda inmovilizar el vehículo.

Pico y placa en Medellín

Martes 31 de mayo

Particulares: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Motos: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 4 (6:00 a.m., a 8:00 p.m)

Miércoles 1 de junio

Particulares: placas terminadas en 4 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Motos: placas terminadas en 4 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 5 (6:00 a.m., a 8:00 p.m)

Jueves 2 de junio

Particulares: placas terminadas en 0 y 7 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Motos: placas terminadas en 0 y 7 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 1 (6:00 a.m., a 8:00 p.m)

Viernes 3 de junio

Particulares: placas terminadas en 5 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Motos: placas terminadas en 5 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 2 (6:00 a.m., a 8:00 p.m)

La restricción de carros, motos y otros tipos de transporte hacen parte de esta medida que no es igual en todas las ciudades de Colombia. Hay que recordar que esta regla tiene algunas excepciones en la capital de la montaña en algunas avenidas, El Sistema Vial del Río (Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela), Avenida Las Palmas, Avenida 33 desde el Río hasta su conexión con Las Palmas, Laterales de la quebrada La Iguaná (entre carreras 63 y 80), Calzada norte (sentido oriente – occidente) del Puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.