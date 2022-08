Medellín: Pico y placa para el 1, 2, 3, 4 y 5 de 2022

Para el inicio del mes de agosto en Medellín no habrán cambios en el Pico y placa y la medida que restringe la circulación de vehículos seguirá sin novedades.

La capital antioqueña también hace parte de las ciudades que en Colombia tienen esta regla para no generar congestión en las principales avenidas de la ciudad y poder contar con una buena movilidad. Con el paso del tiempo la medida ha tenido cambios y en algunas calles se puede transitar diariamente sin problemas.

Algunas de estas avenidas en las que el Pico y placa no aplica son: El Sistema Vial del Río (Autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela), la avenida Las Palmas, avenida 33, desde el río hasta su conexión con Las Palmas; laterales de la quebrada La Iguana (entre carreras 63 y 80), calzada norte (sentido oriente-occidente) del Puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.

Pico y placa en Medellín

Lunes 1 de agosto de 2022

Particulares: Placas terminadas en 6 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: Placas iniciadas en 6 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: Placas terminadas en 0 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Martes 2 de agosto de 2022

Particulares: Placas terminadas en 9 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: Placas iniciadas en 9 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: Placas terminadas en 6 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Miércoles 3 de agosto de 2022

Particulares: Placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: Placas iniciadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: Placas terminadas en 7 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Jueves 4 de agosto de 2022

Particulares: Placas terminadas en 7 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: Placas iniciadas en 7 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: Placas terminadas en 3 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Viernes 5 de agosto de 2022

Particulares: Placas terminadas en 2 y 0 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: Placas iniciadas en 2 y 0 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: Placas terminadas en 9 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Hay que recordar que de no cumplir con la medida del Pico y placa el ciudadano se expondrá a una multa económica y la posible inmovilización del vehículo.