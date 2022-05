Ingreso Solidario: Organización del ciclo de pagos para mayo y junio

Ya es confirmado que el giro del Ingreso Solidario para el ciclo de mayo y junio, además de confirmar el aumento, va en orden.

Los giros del programa sueñen demorar una o dos semanas máximo, teniendo en cuenta a aquellos hogares que cobran porque les llegó el pago a sus cuentas de ahorros o depósitos digitales. Es una media de la extensión para estos ciclos.

Para mayo y junio, además de ser un pago confirmado por $400.000 (aumentó el valor del incentivo), también hay unas consideraciones especiales para que los beneficiarios tengan presentes.

Organización de los giros para mayo y junio

El Ingreso Solidario de mayo y junio llega a partir del 19 de mayo, que es la fecha oficial, confirmada en Prosperidad Social.

Los primeros hogares en recibir el auxilio solidario de este ciclo son aquellos bancarizados; es decir, los que cuentan con presencia en el sistema financiero, ya sea por el manejo de cuentas de ahorros y/o digitales.

Luego seguirán aquellos no bancarizados, asignados a SuperGIROS, donde la modalidad de pago es presencial. Les corresponde ir a una de las sedes de la compañía (y su red de aliados) a realizar el respectivo retiro del dinero. A propósito, la recomendación desde Prosperidad Social es para ir or el dinero, no dejar pasar el tiempo.

Por otra parte, los pagos son escalonados. Significa que tomarán unos días y no será al mismo tiempo.