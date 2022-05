Ingreso Solidario de mayo del 2022: ¿es beneficiario y aún no lo ha podido reclamar?

En los municipios de Colombia hay 4 millones de personas que se han beneficiado del Ingreso Solidario desde que que esta ayuda se estableció en la pandemia.

El programa que llegó al pueblo colombiano para ayudar a los hogares de bajos recursos y que tienen condiciones de pobreza extrema, fue un auxilio brindado por el gobierno para que los beneficiados pudieran tener un monto económico durante la emergencia sanitaria del Covid-19.

Sin embargo este beneficio sigue vigente para que las familias puedan tener una ayuda y en el mes de mayo ya se está entregando el dinero.

Ingreso Solidario del mes de mayo, ¿cómo lo reclamo?

El Ingreso Solidario del mes de mayo ya se está entregando a las familias que lo vienen recibiendo desde hace unos meses atrás. Si usted es uno de los beneficiarios y no ha podido reclamarlo, recuerde que debe revisar si tiene aún cuenta con la posibilidad de obtenerlo.

1- En el link de la página oficial del Ingreso Solidario deberá consultar si aún es beneficiario.

2- En dado caso de que siga siendo beneficiario deberá tener paciencia para esperar el mensaje que le oficializará que ya puede reclamar el dinero. Muchas veces se demora la consignación del mismo, así que deberá estar muy pendiente.

3- En caso de que pasen varios días no se alarme intente llamar a su banco para preguntar si ocurrió algo con el dinero. Si no pasó nada extraño, puede ser que no lo reciba en el mes de mayo-junio, pero sí le llegará en Julio el tercer y cuarto subsidio.

¿Si no recibo el Ingreso Solidario del mes de mayo no lo vuelvo a recibir?

En ocasiones el dinero no llega a los beneficiados, pero si usted viene recibiendo constantemente este beneficio desde diciembre del 2021, no se alarme los seguirá recibiendo en el año en la próxima fecha establecida. Recuerde que el tercer pago del año está disponible desde el 19 de mayo.