Cali: Pico y placa para el 5, 6, 7 y 8 de julio de 2022

El Pico y placa en la ciudad de Cali tuvo cambios en el mes de julio y así se está manejando la medida para la semana del 5 al 8 de julio de 2022.

El primer día de julio cambió la rotación de la medida de movilidad en la ciudad y como es costumbre algunos ciudadanos se vieron afectados. Desde este 5 de julio la regla de movilidad comenzó a funcionar y de la siguiente manera para vehículos particulares, taxis y colectivos de servicio público.

Si las personas no acatan esta restricción se verán expuestos a una multa económica de $500.000 y a que el vehículo pueda ser inmovilizado por las autoridades.

Pico y placa en Cali

Martes 5 de julio

Particulares: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 10:00 a.m., y de 4:00 p.m., a 10:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 5:00 p.m)

Transporte Colectivo: placas terminadas en 8 y 9 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Miércoles 6 de julio

Particulares: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 10:00 a.m., y de 4:00 p.m., a 10:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 5:00 p.m)

Transporte Colectivo: placas terminadas en 0 y 1 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Jueves 7 de julio

Particulares: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 10:00 a.m., y de 4:00 p.m., a 10:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 5:00 p.m)

Transporte Colectivo: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Viernes 8 de julio

Particulares: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 10:00 a.m., y de 4:00 p.m., a 10:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 p.m)

Transporte Colectivo: placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Sábado 9 de julio

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 5:00 p.m)

Transporte Colectivo: placas terminadas en 6 y 7 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Domingo 10 de julio

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 5:00 p.m)

Transporte Colectivo: placas terminadas en 8 y 9 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Los fines de semana la medida no aplica para vehículos particulares.