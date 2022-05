Bogotá: Pico y placa para el 1, 2 y 3 de junio del 2022

Así se manejarán la medida de Pico y placa en Bogotá en la primera semana de junio después del último puente festivo del mes de mayo.

En el último fin de semana de mayo cientos de ciudadanos salieron de Bogotá con la idea de disfrutar el largo fin de semana, alguno decidieron viajar antes de la jornada electoral, mientras otros lo hicieron después. El lunes 30 de mayo Bogotá y Soacha tuvieron el tradicional Pico y placa regional para la entrada de vehículos a la capital de la república.

Para la primera semana de junio no habrán cambios en la medida que restringe la circulación de vehículos particulares y taxis en las principales avenidas de Bogotá.

Pico y placa en Bogotá

Martes 31 de mayo

Particulares: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 (6:00 a.m., a 9:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (5:30 a.m., a 9:00 p.m)

Transporte de servicio especial: placas terminadas en 9 y 0 (5:30 a.m., a 9:00 p.m)

Miércoles 1 de junio

Particulares: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 (6:00 a.m., a 9:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (5:30 a.m., a 9:00 p.m)

Transporte de servicio especial: placas terminadas en 1 y 2 (5:30 a.m., a 9:00 p.m)

Jueves 2 de junio

Particulares: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 (6:00 a.m., a 9:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (5:30 a.m., a 9:00 p.m)

Transporte de servicio especial: placas terminadas en 3 y 4 (5:30 a.m., a 9:00 p.m)

Viernes 3 de junio

Particulares: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 (6:00 a.m., a 9:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (5:30 a.m., a 9:00 p.m)

Transporte de servicio especial: placas terminadas en 5 y 6 (5:30 a.m., a 9:00 p.m)