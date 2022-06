Actores de Hollywood y sus parecidos con políticos de Colombia

En las redes sociales hay creatividad. Humor bien llevado, sin ofensas, sin rencores. Una forma diferente de sacarle una sonrisa a la realidad.

Un usuario en Twitter, @palabraseca, quien se define como periodista, editor, media dev & growth según su bio en la red social, aprovechó el fervor que aún existe por las pasadas elecciones presidenciales, para proponer una dinámica que le ha dado resultado, a causa de la abrumadora acogida que han tenido sus “propuestas”.

Estableció un juego. La ficción de su gesta humorística partió de una consigna: Buscar actores de Hollywood para una posible película de actores. Fue más allá, dentro de las licencias permitidas en este tipo de “ejercicios” en las redes sociales. Habló de aprobados.

Una entretenida acción, con un listado que guarda muchas similitudes entre algunos actores con los protagonistas de la reciente contienda electoral. Lo mejor de todo fue ver que las mismas personas, en complicidad con el sentido de lo cómico, hicieron sus aportes. Los más destacados obtuvieron el retuit del autor de esta interesante acción.

Más de un parecido increíble. En algunos casos, también dio para ironizar con el personaje, en función de las mismas críticas o elogios recibidos durante el tiempo que duró este proceso democrático en el territorio colombiano.

Willem Dafoe as Fico Gutiérrez pic.twitter.com/efVwrBaoR2

Emma Thompson as Ingrid Betancourt pic.twitter.com/QQx6OS6QPG

Jennifer Anistos as Vicky Dávila pic.twitter.com/QZNIljhNBd

Damián Alcázar as Armando Benedetti pic.twitter.com/gpzlBWMW71

(Dual role) Nicolas Cage as Alexander Vega Registrator and Daniel Quintero, Mayor of Medellín pic.twitter.com/MWdV4pVD2k

— Andrés G. Borges (@palabraseca) June 22, 2022