Vanemerak apunta contra la dirigencia de Millonarios

Mario Vanemerak siente que los dirigentes de Millonarios son un “fracaso” porque para él la gestión que hacen del club es la de un “equipo chico”. Ve con preocupación la forma en que se arma el club cada campeonato.

“Mientras estos dirigentes sigan pensando así cada vez Millonarios va a ser un equipo más chico”, sentenció Vanemerak en una entrevista para Red+ Noticias. En ese diálogo el exjugador del cuadro Embajador y técnico en el 2007 siente que esta situación se volvió en una especie de espiral difícil de sobrellevar.

“Estoy como todos los comienzos de año. Renegando y preocupado porque los dirigentes no le meten la mano al equipo, no traen refuerzos de categoría. Siempre es lo mismo. Después llegan los torneos y nos lamentamos porque no somos campeones. Siguen siendo un fracaso los dirigentes de Millonarios porque lo toman como un equipo chico. No sé qué quieren hacer, si quieren acabar con el equipo”, afirmó.