Un regreso (¿inesperado?) a Millonarios

Cuando todos los caminos conducían a que el jugador no volvía más a Millonarios, la situación cambió de repente.

Una información de Mario Ladino da por sentado que el delantero Ricardo Márquez, quien estaba a préstamo en Millonarios y regresó al Unión Magdalena, vuelve al azul de Bogotá.

Los bogotanos querían la extensión del contrato. Un nuevo préstamo, así sea solo por un semestre. Unión Magdalena no lo veía viable. Hasta el propio Márquez en sus redes sociales se refirió al hecho de volver a casa.

La noticia entregada por Ladino indica que al final sí hubo arreglo. Hay consenso y de esta forma Márquez regresaría a Millonarios, siendo uno más en el listado de atacantes. Por Fernando Uribe llegó Diego Herazo. También están para esa posición Jader Valencia y Diego Abadía.

Si lo del Caballo es cierto, entonces no sería extraño que en Millonarios den por descontado que esa posición queda cubierta.

Por otra parte, parece que el club aún se jugará una última carta con el objetivo de conseguir la contratación del volante venezolano Eduardo Sosa, aunque se dijo que estaba prácticamente descartado, ya que Jaguares hizo un alto pedido económico para dejarlo salir.

Durante el tiempo que ha estado en Millonarios, Ricardo Márquez (24 años) disputó un total de 39 partidos por Liga, con un saldo de 7 goles. Por Copa BetPlay se cuentan 3 compromisos más y 2 en Sudamericana. Del total de encuentros solo en 10 fue titular.

Lo que hoy es, mañana no es, el presidente del Unión Magdalena Eduardo Dávila me dijo que el Caballo Marquez no volvía a Millos. Pues ayer dialogaron con Serpa y el jugador regresa de nuevo a préstamo a Millonarios. Me lo manifestó el Mismo presidente del Unión. Así es el fútbol.

— Mario Andrés Ladino Pardo (@marioladino76) January 10, 2022