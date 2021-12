Se desmantela Millonarios. Otro delantero que se iría

Ricardo Márquez, quien jugó poco en el 2021 con Millonarios y al que le iban a renovar préstamo, parece que se va.

Millos quería buscar la forma de alargar el préstamo de Márquez, cuyos derechos deportivos pertenecen al Unión Magdalena. Ya llevaba cerca de un año y medio con el cuadro Embajador bajo esa figura de préstamo. Los últimos 6 meses fueron una prolongación de la cesión.

Como el equipo albiazul se ha quedado sin su goleador Fernando Uribe, transferido al Junior, la idea era mantener en la plantilla a los demás arietes. Ahora, como están las cosas, a falta de uno serán dos los atacantes que deberá buscar. Por supuesto, si así lo dispone Alberto Gamero.

Resulta que por Ricardo Márquez hay una oferta del fútbol internacional. De un paraje remoto surgió esa opción y Georgia sería el país donde iría a jugar el popular Caballo. El club Dinamo Batumi lo tiene en carpeta.

🚨24yo Colombian FW Ricardo Márquez could be joining Dinamo Batumi🇬🇪🇨🇴

Márquez spent this season at @MillosFCoficial on loan from @UnionMagdalena↔️

He’s also represented Colombian U23 side 3 times.

A decent addition for the club, if it actually turns out to be true👍🏼 pic.twitter.com/rGdbGKzSs4

— Georgian Footy (@GeorgianFooty) December 25, 2021