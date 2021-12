Millonarios modelo 2022. Refuerzos, sí, pero…

Tal parece que la política de Millonarios en materia de contrataciones seguirá la tendencia del último tiempo. No habrá derroche de dinero.

Austeridad. Más creer en la cantera y menos en contrataciones de gran calibre. Terminado el ciclo de Fernando Uribe y Daniel Giraldo, la conclusión que deja el club es la se no tirar la casa por la ventana. No puede excederse en la conservación de su presupuesto.

Millonarios contratará jugadores que reemplacen a los que salga, siempre y cuando estén dentro de los límites salariales en el club. No habrá insistencia en pagar grandes cantidades. El equipo se maneja de esa forma, así a los hinchas no les cause tanta gracia.

El malestar del aficionado se siente. Si en el 2022 habrá competencia internacional, ¿por qué entonces el club no hace un esfuerzo importante para contratar jugadores con experiencia?

La realidad es otra. En una publicación hecha en Twitter, César Augusto Londoño resume en pocas palabras lo que será el devenir del club durante el mercado de fichajes.