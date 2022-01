Lo que dijo Mackálister Silva de la llegada de Jhon Duque a Atlético Nacional

Comenzó el 2022 y todavía no se ha anunciado a Jhon Duque como nuevo fichaje de Atlético Nacional para la Liga BetPlay. Mientras tanto, esto ha generado una serie de comentarios, en especial en los hinchas de Millonarios.

Y es que para nadie es un secreto el vínculo sentimental que hay entre el Embajador y el mediocampista bogotano que ante su regular año en la Liga MX con el Atlético San Luis, está muy cerca de concretar su regreso al fútbol colombiano, pero a otro bando.

+ Santiago Montoya, ¿nuevo equipo en el fútbol colombiano?

+ Campeón con Millonarios, defiende el paso de Jhon Duque a Nacional

Ante esto, uno de los habló al respecto, antes de que se anuncie, fue David Mackálister Silva, capitán y referente del cuadro ‘Albiazul’ que confirmó que ya ha hablado con Duque sobre ese tema y le hizo una advertencia.

“Hay que entender nuestra profesión, es trabajo. No sabe uno las situaciones. Porque no sé cómo se en el ámbito periodístico. Pero, si tú no tienes trabajo en un momento y sale un trabajo en otro lado, hay que trabajar. Todos tenemos necesidades y cosas que pagar. Eso sí, ya le dije que su túnel sí le hago”, dijo ‘Maca’ para Caracol Radio.

Por ahora está cerca de que se haga oficial su contratación. Por otro lado, en Millonarios cuestionan la dirigencia por no buscar su regreso al equipo con el que ya fue campeón y más aun teniendo en cuanta que se fue Daniel Giraldo y disputarán la Copa Libertadores.