Juárez: “No hay respeto, no hay sentido de pertenencia”

El Pájaro” Juárez es un referente de Millonarios y del balompié colombiano tanto del ayer como en el hoy, fue uno de los grandes artífices de las estrellas 12 y 13, contó sus experiencias como jugador en las épocas brillantes del fútbol en nuestro país; además, hizo referencia al jugador de hoy y el paso de Pékerman al frente de la tricolor .

El Pájaro, en diálogo con CHARLA TÉCNICA COLOMBIA, habló de los grandes jugadores que tuvo el fútbol colombiano en la década de los 80’ y 90’, la influencia del narcotráfico para contratarlos y lo difícil que era jugar en aquella época por la figuras que había en los planteles.

“Muchos critican, muchos dicen no. El narcotráfico estuvo en el fútbol colombiano.

“El narcotráfico trajo figuras y jugar en esa época. Uno debía ser muy bueno, primero había menos equipos y los extranjeros que venían tenían que venir para ser titulares. El jugador colombiano tenía que ser muy bueno. Para darte un ejemplo, Falcioni estuvo nueve años en el América y Pedro Zape, el arquero de la Selección Colombia, era su suplente”.

Juárez marcó un sentido de pertenencia en el equipo azul, donde llegó en el año 1986 y permaneció hasta 1991, vistiendo la camiseta de Millonarios en 209 partidos y convirtiendo 75 goles. Dejó su nombre en la historia del club bogotano y en la actualidad vive en el país.

“Uno tiene que tener muchos códigos y valores en el fútbol… tener un sentido de pertenencia hacia una institución, los valores de querer al club. Hoy los jugadores están en Millonarios, juegan seis meses, hacen un gol, besan la camiseta, a los seis meses están en otro club, hacen un gol y besan la camiseta. No hay respeto, no hay sentido de pertenencia. Reniego mucho con los jugadores. Hoy entras en un vestuario y parece más un salón de belleza, que un vestuario de fútbol. Hay jugadores que no han debutado en primera división y ya tienen un carro, miran al técnico por encima del hombro, hay que volver a las fuentes, volver al sacrificio, que no sea tan fácil jugar en el fútbol colombiano”.

El ex delantero es un enamorado de Colombia y se animó analizar el paso de su compatriota José Pékerman en la tricolor y los motivos de su salida.

“Siempre se busca el lado negativo, hizo un muy buen campeonato en Brasil y el segundo ciclo fue excelente. Hubo una cuestión interna, a era que el empresario era pariente de Pékerman y manejaba muchísimos jugadores y se creía el dueño de la Selección. Entonces Pékerman no dio el brazo a torcer e hizo lo que tenía que hacer, se fue por la puerta grande”.