Gamero: “No veía por dónde nos podían hacer gol”

Millonarios cedió terreno en liga y reclasificación y con varias ausencias perdió contra Envigado. El azul deberá enfrentar a La Equidad.

Luego de perder ante Envigado en el inicio de la fecha 16 de la Liga BetPlay, Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación y dio señales de confianza frente al juego y a la propuesta del equipo, además de dar su opinión sobre la expulsión de Daniel Ruiz. En primera instancia, el estratega samario manifestó que, “Hoy lo vinimos a buscar. Nos faltó claridad al llegar al arco. El equipo vino sin temor, sabiendo que es una cancha grande y contra un equipo dinámico”.

Envigado jugó para Atlético Nacional en liga y reclasificación

Gamero rescató la entrega del equipo, pese a tener en su once inicial jugadores sin mucha continuidad y protagonismo: “Márquez tuvo cosas muy importantes y que nos van a ayudar, pese a que no venía jugando”. A eso le sumo que, desde su opinión, Envigado no tenía cómo perforar la defensa bogotana: “Yo no veía por dónde nos podían hacer un gol”.

Al finalizar el compromiso, Daniel Ruiz fue expulsado tras una agresión a un jugador de Envigado. El timonel le dio su apoyo y reveló que “A Ruíz le dije que esa expulsión no lo vaya a traumatizar. Que estuviera tranquilo porque tiene el respaldo del equipo”.

Si bien esta derrota causa sorpresa y disminuye las posibilidades de puntaje para Millonarios, Gamero reflexionó y cerró diciendo que, “El hecho de perder no significa que hayamos jugado mal. Veo al equipo divirtiéndose con el balón por momentos”.