Gamero: el porqué Millonarios no va a la final y mensaje al hincha para 2022

Millonarios le ganó a América en su último partido del año. No estará en la final y la razón la explicó el DT, Alberto Gamero, de esta forma.

“Lo más cercano fueron los partidos con Deportes Tolima. Tuvimos la posibilidad de ganar y nos equivocamos. Nos cobraron. La ida a la final estuvo ahí. Nos faltó precisión, como hoy. Lo que debemos mejorar es la toma de decisiones de ellos y la definición. La clasificación a la final se nos fue en esos dos partidos”, dijo. Hay que recordar que el primero terminó 1-1 con Juan Pablo Vargas errando un penalti sobre el final y el segundo tuvo el mismo resultado, con gol del cuadro tolimense a los 89 minutos en el Campín.

Más de Alberto Gamero en rueda de prensa

-“Millonarios salió a buscar el partido contra América. A los muchachos tengo que decirle es que me les quito el sombrero. Son unos verracos. Tenemos la sensación de jugarles mano a mano a todos los equipos. Eso es algo grande que han hecho. Cada partido que pasa los veo más maduros y decididos a lo que es estar en esta institución. Mi más sincera felicitación. Estoy orgulloso de ellos”.

-“Cuando veíamos que la gente aplaudía, veía que el equipo se desesperaba más. Para el segundo tiempo les manifesté que no jugaran con la euforia de la gente que estaba feliz con lo de Ibagué. Nosotros queríamos hacer las cosas con mucha revolución. Pensamos poco por querer hacer las cosas rápido. Nos costó. En el segundo tiempo entramos más tranquilos. Entramos a buscar el marcador y lo teníamos que haber aumentado antes que ellos cobraran el penalti”.

-“Nos vamos tristes porque queríamos ir a la final y felices porque competimos bien. Hicimos la tarea que teníamos que hacer. Le damos las gracias a la afición por el acompañamiento que nos hizo y la motivación que tuvo durante todo el partido. Dios quiera que le demos algo grande para el 2022”.

-“El año que hicimos fue muy bueno. Queríamos redondearlo con una final más. Hicimos 88 puntos e hicimos algo que no sé cuántas veces ha pasado. Hoy es el equipo que más goles ha hecho en el fútbol colombiano. Son 45 goles. Esa es la emoción y lo más difícil. Hoy no estamos en la final por 3 o 4 opciones que creamos y no la metimos. Se ha planteado una idea, un estilo de juego, un modelo que los muchachos han asimilado bien. Lo hemos fortalecido con muchos detalles”.

-“Hoy tenemos un equipo completo. Hay jugadores nuestros que interesan en otros equipos. Eso no lo podemos esconder. Tenemos que mirar los que definitivamente se van y tratar siempre de que el equipo se refuerce mucho más de lo que pensamos. Hay posiciones que iremos a buscar, pero lo que tenemos hoy es bueno. Hemos mirado alternativas. Nuestra Junta Directiva en cualquier momento dará a conocer todo”.

-“Estábamos esperando llegar a un torneo internacional. Seguir en este proyecto y convencido de que sí podemos. El año entrante este Millonarios nuevamente sea protagonista. Tenemos que buscar un título. La ilusión es esa. Debemos seguir con esta misma metodología y este compromiso. Vamos a tratar de buscarlo”.