Millonarios perdió 1-2 ante Fluminense en el juego de ida de la fase previa de Copa Libertadores que se disputó en el estadio El Campín y ahora deberá ganar como visitante para avanzar de ronda.

Uno de los protagonistas del juego fue el venezolano Eduardo Sosa, quien abrió el marcador para el Embajador al minuto 7′ con un fuerte remate desde el sector derecho de la cancha que clavó al ángulo.

+ Gamero: sobre los cobradores de penal y el gran nivel de Ruiz

+ Los gestos de Felipe Melo a los hinchas de Millonarios

Luego, mientras era la figura y tenía Millonarios haciendo la hazaña, el volante venezolano con doble cartón amarillo al minuto 19′, razón por la que dejó al cuadro capitalino con el marcado a su favor, pero con diez hombres faltando mucho partido por delante.

Los dirigidos por Alberto Gamero solo aguantaron 23 minutos más y vieron como vencieron la portería de Álvaro Montero para poner el 1-1. En la segunda parte, el argentino Germán Ezequiel Cano puso el 1-2 final. Ante esto, Eduardo Sosa utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a la afición ‘Albiazul’.

Las disculpas de Eduardo Sosa

“Solo puedo decir disculpas a toda la hinchada y mis compañeros. Aprender de los errores, corregir y levantar cabeza. Dios sabe por qué hace las cosas y no puedo reprochar nada, seguir trabajando y haciendo las cosas bien . Gracias por el apoyo y por no quedarse con esa acción que no me identifica”.