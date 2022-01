Descartados. ¡No vienen a Millonarios!

Unos porque las fuentes oficiales de otros equipos ya dijeron que no. Otros, descartados como refuerzos de Millonarios en palabras de Gustavo Serpa.

El representante del máximo accionista que tiene Millonarios entregó una explicación pormenorizada acerca de los posibles fichajes que tiene pendientes y cuáles jugadores, en definitiva, ya no vendrán.

Por ejemplo, el caso de Angelo Rodríguez, delantero quien estaba en el listado de candidatos para llegar a Millonarios, pero las condiciones que tiene el Deportivo Cali, clasificado a fase de grupos en Copa Libertadores, son mejores para el jugador. Él seguirá allí, según comentó Serpa a Caracol Radio.

En esa línea de descartes, el otro que ya no vendrá a Millonarios es Fredy Montero. El jugador sí fue sondeado, pero a decir verdad quiere seguir en el exterior. No figura en sus planes inmediatos regresar al fútbol colombiano.

Larry Vásquez, quien estaba en el sonajero, tampoco será refuerzo de Millonarios. “Hasta donde tengo entendido es jugador del Junior y respetamos eso. Nos interesa, pero en la medida que sea libre. Eso lo saca de nuestros planes”, comentó Serpa.

Caso Ricardo Márquez

No lo dijo Serpa, pero tal parece que el delantero no volverá a Millonarios. La propuesta del club para el Unión Magdalena, la cual consistía en la extensión del préstamo, no fue acogida en el Ciclón. El jugador se queda en Santa Marta, por ahora.