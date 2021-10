Álvaro Montero fue anunciado como nuevo arquero de Millonarios para 2022. Sin embargo, la forma de su presentación no causó agrado en muchas personas.

Álvaro Montero se convirtió esta semana en nuevo arquero de Millonarios para 2022, siendo anunciado públicamente en plena competencia de la Liga BetPlay. Por dicha razón, en Deportes Tolima esto no causó agrado y, entre un sector del periodismo, su decisión puede ir más allá de una simple discordia legal. Por eso, Luis Arturo Henao, periodista de ESPN no se guardó nada con respecto a este fichaje.

Stefan Medina, sus 14 títulos y el emotivo abrazo familiar

Tal como lo publicó el periodista paisa en su cuenta de Twitter, “Creo que Álvaro Montero no volverá a la Selección Colombia”, dando a entender que su cambio de equipo puede tener connotaciones negativas, si bien Millonarios es el actual subcampeón del fútbol colombiano. Asimismo, muchos de los usuarios involucraron el nombre de Aldair Quintana en la discusión, portero recurrente en el equipo de Reinaldo Rueda.

Creo que @monteroalvaro1

NO VOLVERÁ A LA @FCFSeleccionCol. — Luis Arturo Henao C (@ElColeccioniste) October 29, 2021

Álvaro Montero, de 26 años y dos títulos ligueros con Deportes Tolima, ya ha podido estar en el terreno de juego con la preciada Selección Colombia. Hasta ahora, el guajiro ha tapado tres compromisos, todos en 2019: Vs Panamá, 3-0 a favor en amistoso; Vs Paraguay, 0-1 a favor en Copa América; y 0-0 ante Venezuela en otro amistoso. Un punto a resaltar es que no recibió goles.

Su último llamado a la Selección Colombia fue cuando el combinado patrio enfrentó a Bolivia, Paraguay y Chile en la actual Eliminatoria a Qatar 2022.