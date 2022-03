Alberto Gamero: “nuestra deuda es a nivel internacional”

El entrenador Alberto Gamero habló de la eliminación de Millonarios en Copa Libertadores frente a Fluminense y no ocultó su tristeza.

Millonarios consiguió una nueva derrota a nivel internacional y no pudo lograr su objetivo de clasificar a la ronda de grupos de la Copa Libertadores. Después de la derrota en campo brasileño Alberto Gamero no disimuló su tristeza por la eliminación y fue enfático en que su equipo mereció más.

En entrevista con el Canal Win Sports Gamero comentó que: “Tenemos que mejorar a nivel internacional. Me parece que no fuimos ampliamente superados por Fluminense. Para nadie es un secreto que nuestra deuda es a nivel internacional. La tristeza que me quedó es esa”.

La deuda histórica del club ‘Embajador’ sigue estando con sus hinchas, que no han logrado celebrar a nivel continental y que a pesar de tener a su equipo líder de la Liga BetPlay, no se olvidan de las malas actuaciones internacionales de su equipo.

A pesar de la eliminación en la Copa, Alberto Gamero habló sobre el futuro prometedor que tiene Millonarios con sus jóvenes, expresó que pueden llegar a vestir la camiseta de la Selección Colombia, “Millonarios tiene 3 o 4 jugadores de selección a futuro”.

Por último el entrenador habló de lo que será su juego contra Santa Fe el domingo 6 de febrero en el Estadio El Campín. “Veo bien al grupo, trabajando”, dijo Gamero que desde ya piensa en seguir sumando y poder conseguir una nueva clasificación a un torneo internacional.