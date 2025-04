Con el título prácticamente resuelto en favor del Liverpool FC, la atención se centra en los equipos que clasificarán a la próxima Liga de Campeones de Europa. En ese sentido, la Premier League dispondrá de 5 cupos para dicho certamen en su edición 2025/2026, los mismos serán para los 5 primeros posicionados en la tabla general.

Liverpool, virtual campeón, y Arsenal, segundo con bastante distancia de los siguientes equipos, parecen tener ya su boleto asegurado para la Copa de Europa del año siguiente. Del puesto 3 al 7 hay un interesante trancón donde todo parece indicar que se mantendrá una linda lucha hasta la última fecha.

Tabla de posiciones de la Premier League

Igualmente, cabe recalcar, que quien resulte ubicado en la sexta casilla clasificará a Europa League, y quien sea séptimo lo hará a Conference League.

Liverpool: 73 puntos (31 partidos) | +42 Arsenal: 63 puntos (32 partidos) | +30 Nottingham Forest: 57 puntos (32 partidos) | +13 Manchester City: 55 puntos (32 partidos) | +20 Aston Villa: 54 puntos (32 partidos) | +3 Chelsea: 53 puntos (31 partidos) | +17 Newcastle United: 53 puntos (30 partidos) | +13 Fulham: 48 puntos (31 partidos) | +5 Brighton: 48 puntos (32 partidos) | +2 Bournemouth: 45 puntos (31 partidos) | +11 Brentford: 43 puntos (32 partidos) | +4 Crystal Palace: 43 puntos (31 partidos) | +1 Manchester United: 38 puntos (31 partidos) | -4 Everton: 38 puntos (32 partidos) | -4 Tottenham Hotspur: 37 puntos (31 partidos) | +13 West Ham United: 35 puntos (31 partidos) | -17 Wolves: 32 puntos (31 partidos) | -16 Ipswich Town: 20 puntos (31 partidos) | -34 Leicester City: 18 puntos (32 partidos) | -45 Southampton: 10 puntos (32 partidos) | -54

Resultados hasta el momento de la Jornada 32

Arsenal 1 – 1 Brentford

Brighton 2 – 2 Leicester City

Nottingham Forest 0 – 1 Everton

Southampton 0 – 3 Aston Villa

Manchester City 5 – 2 Crystal Palace

Partidos que complementan la Jornada 32 de Premier League

13 de abril

08:00 – Liverpool vs. West Ham United – Anfield

08:00 – Wolves vs. Tottenham Hotspur – Molineux Stadium

10:30 – Newcastle United vs. Manchester United – St. James’ Park

14 de abril

14:00 – Bournemouth vs. Fulham – Vitality Stadium