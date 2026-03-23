Pep Guardiola volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol mundial. Con la conquista de la Carabao Cup 2025-26 con Manchester City, el técnico catalán llegó a 40 títulos como entrenador, una cifra impresionante que confirma su lugar entre los directores técnicos más exitosos de todos los tiempos.

El nuevo trofeo llegó tras la victoria del Manchester City sobre el Arsenal en la final del torneo inglés, sumando un nuevo logro al proyecto que Guardiola lidera desde 2016. Con este título, el entrenador español consolida una carrera que en apenas 18 años en los banquillos ya lo ubica entre los estrategas más ganadores de la historia.

Este registro adquiere todavía mayor relevancia al compararlo con el ranking histórico de entrenadores más laureados. Guardiola ocupa actualmente el segundo lugar en la lista, solo por detrás del legendario Sir Alex Ferguson, quien acumuló 49 títulos a lo largo de 39 años de carrera.

Cuántos títulos le faltan a Guardiola para igualar a Ferguson

Con 40 títulos en su carrera, Pep Guardiola se encuentra a 9 trofeos de igualar el récord de Sir Alex Ferguson, el entrenador más ganador en la historia del fútbol profesional. El histórico entrenador escocés logró su impresionante cifra de 49 títulos durante una trayectoria que abarcó casi cuatro décadas, con su etapa más recordada al frente del Manchester United, donde construyó uno de los ciclos más dominantes del fútbol europeo.

Guardiola, en cambio, ha alcanzado los 40 títulos en apenas 18 años, lo que demuestra la velocidad con la que ha acumulado éxitos en distintos clubes. Si mantiene el ritmo competitivo que ha mostrado en las últimas temporadas, el entrenador catalán podría acercarse aún más al récord histórico en los próximos años.

El hecho de que todavía continúe dirigiendo al Manchester City, uno de los equipos más poderosos del fútbol europeo, alimenta la expectativa de que el técnico pueda seguir ampliando su palmarés.

Los 14 títulos de Guardiola como entrenador en FC Barcelona

La carrera de Pep Guardiola como entrenador comenzó de manera brillante en el FC Barcelona, club con el que inició su etapa en los banquillos en 2008 y donde consiguió uno de los ciclos más exitosos del fútbol moderno. Con el equipo azulgrana conquistó 14 títulos, entre ellos algunos de los trofeos más importantes del fútbol mundial. Su palmarés con el Barcelona incluye:

3 Ligas de España

2 Copas del Rey

3 Supercopas de España

2 Champions League

2 Supercopas de la UEFA

2 Mundiales de Clubes

Durante ese periodo, Guardiola dirigió al equipo que muchos consideran uno de los mejores de la historia, con figuras como Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, y consolidó un estilo de juego que revolucionó el fútbol moderno.

Los 7 títulos de Pep Guardiola con Bayern Múnich

Tras su etapa en España, Guardiola asumió el desafío de dirigir al Bayern Múnich, donde también logró imponer su estilo y dominar el fútbol alemán. Con el club bávaro conquistó 7 títulos, distribuidos de la siguiente manera:

3 Bundesliga

2 Copas de Alemania

1 Supercopa de la UEFA

1 Mundial de Clubes

Aunque la Champions League fue un objetivo que no pudo alcanzar con el Bayern, su equipo mantuvo una hegemonía clara en Alemania y continuó desarrollando el modelo futbolístico que caracteriza a los equipos dirigidos por el técnico catalán.

Los 19 títulos de Guardiola con Manchester City

La etapa más extensa y también una de las más exitosas de Pep Guardiola se vive actualmente en el Manchester City. Desde su llegada en 2016, el entrenador ha convertido al club inglés en una potencia del fútbol europeo. Hasta ahora suma 19 títulos con el club, entre ellos los más importantes del fútbol inglés y europeo:

6 Premier League

2 FA Cup

5 EFL Cup

3 Community Shield

1 Champions League

1 Supercopa de la UEFA

1 Mundial de Clubes

La conquista de la Carabao Cup 2025-26, que representó el título número 40 en su carrera, reafirma la capacidad de Guardiola para mantener equipos competitivos a lo largo del tiempo. Su legado se sostiene en un modelo de juego basado en la posesión, la presión alta y el control del ritmo del partido, una filosofía que ha marcado una era en el fútbol contemporáneo y que sigue produciendo títulos temporada tras temporada.