La historia de los futbolistas colombianos en la Premier League tiene un nuevo capítulo dorado. Luis Díaz, con la camiseta de Liverpool, se convirtió oficialmente en el colombiano con más asistencias en la historia del torneo. Superó el registro que compartía con Faustino Asprilla y Juan Pablo Ángel. Lo logró con una nueva asistencia en el reciente triunfo del equipo de Arne Slot sobre el Everton en el derbi de Merseyside.

Con ese pase gol a Diogo Jota, Luis Díaz llegó a 15 asistencias desde que debutó en la liga inglesa. Su evolución ha sido constante y su influencia en el juego de Liverpool no deja de crecer. El guajiro, que ya había igualado el récord histórico, ahora se despega como el colombiano con más pases de gol en la máxima categoría del fútbol inglés.

Asistencia de Luis Díaz en el clásico y nuevo récord en la Premier League

El escenario no pudo ser más simbólico: el clásico de la ciudad de Liverpool, lleno de historia, pasión y exigencia. Lucho Díaz le sirvió el balón con precisión a Diogo Jota para el gol de la victoria de los Reds sobre Everton. Fue una acción que definió su perfil: explosividad, inteligencia y visión.

Ese pase fue el número 15 de su cuenta personal en la Premier League, superando los 14 que registraron en su momento Faustino Asprilla con Newcastle y Juan Pablo Ángel con Aston Villa. A sus 28 años y una nueva campaña con Liverpool, el extremo guajiro abre un nuevo capítulo como referente colombiano en Inglaterra.

El detalle de las 15 asistencias de Liverpool en Premier League

Luis Díaz ha repartido sus asistencias a lo largo de cuatro temporadas en Liverpool, dejando huella en los momentos más importantes. Así se distribuyen sus pases de gol en Premier:

2024-25 (5 asistencias): Brentford (gol de Salah) Arsenal (gol de Van Dijk) Newcastle (gol de Szoboszlai) Southampton (gol de Darwin Núñez) Everton (gol de Diogo Jota)

2023-24 (5 asistencias): Burnley (gol de Jota) Chelsea (gol de Conor Bradley) Brentford (gol de Gakpo) Sheffield United (gol de Mac Allister) West Ham (gol de Robertson)

2022-23 (2 asistencias): Brighton (gol de Firmino) Arsenal (gol de Darwin Núñez)

2021-22 (3 asistencias): Manchester United (gol de Mané) Everton (gol de Origi) Aston Villa (gol de Mané)



Estos números reflejan regularidad y evolución. Cada temporada, Luis Díaz ha sumado aportes clave para su equipo, consolidándose como un jugador fundamental en el esquema de Arne Slot en el presente.

Luis Díaz y su huella en la Premier League

Desde su llegada a Liverpool en enero de 2022, Luis Díaz ha sido una pieza destacada por su capacidad de desborde, desequilibrio en el uno contra uno y visión para asistir a sus compañeros. Aunque ha tenido periodos sin el rendimiento más alto, cuando está en plenitud física su impacto es inmediato.

Con este nuevo récord se ubica por encima de leyendas como Faustino Asprilla y Juan Pablo Ángel, sino que también se afirma como uno de los colombianos más influyentes en la historia de la Premier League. Lo suyo no es una racha: es el resultado de adaptación, disciplina y talento puesto al servicio del colectivo.

Más que goles, visión de juego

Aunque muchos lo asocian con el vértigo y el gol, Luis Díaz ha demostrado que su juego va mucho más allá. Tiene capacidad de pausa, lectura de espacios y toma buenas decisiones en los últimos metros. Por eso no sorprende que sea uno de los extremos más completos del torneo y que sus asistencias no sean casuales, sino una constante.

El récord ya es suyo y el futuro promete más. Luis Díaz ha dejado claro que su historia en Inglaterra está lejos de terminar, y cada pase que se convierte en gol será un nuevo paso en su consolidación como figura del fútbol colombiano a nivel mundial.