Erling Haaland volvió a irrumpir en la historia del fútbol inglés con la fuerza de un fenómeno único. Con su gol ante el Fulham, el delantero del Manchester City alcanzó los 100 GOLES EN LA PREMIER LEAGUE. Y lo verdaderamente impactante es el contexto: lo hizo en solo 111 partidos, una marca jamás vista desde que existe el torneo moderno. Ningún jugador había logrado semejante velocidad para llegar al centenar.

Este nuevo registro confirma que Haaland no solo es el mejor goleador de la actualidad, sino un futbolista que está reescribiendo los límites del rendimiento en la liga más exigente del mundo. Su progresión temporada a temporada muestra una constancia extraordinaria, una eficacia que desconcierta a sus rivales y un impacto que coloca su nombre por encima de los grandes artilleros de siempre.

El récord histórico de Haaland: 100 goles más rápido que Shearer, Kane, Agüero y Henry

Antes de Haaland, los nombres que encabezaban las listas en la Premier League eran auténticas leyendas: Alan Shearer, máximo goleador histórico del torneo; Harry Kane, ícono de la última década; Sergio Agüero, el sudamericano más determinante en la Premier; y Thierry Henry, considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Pero ninguno pudo con el registro del noruego.

Así quedó el registro con la aparición del noruego:

Erling Haaland: 100 goles en 111 partidos

Alan Shearer: 100 goles en 124 partidos

Harry Kane: 100 goles en 141 partidos

Sergio Agüero: 100 goles en 147 partidos

Thierry Henry: 100 goles en 160 partidos.

Haaland pulverizó la marca con una holgura impresionante. No solo superó a todos: los dejó atrás con un margen que parece irreal para el nivel de competitividad de la Premier League.

Los goles de Haaland por temporada en Premier League

Para comprender la magnitud de este fenómeno, basta mirar cómo ha rendido desde el primer día. No necesitó adaptación. No tuvo temporadas de transición. Llegó para romper récords y no se detuvo.

Temporada 2022-23: irrupción histórica

36 goles en 35 partidos: Haaland debutó destruyendo la cifra máxima de goles en una temporada de Premier League. Nadie había tenido un debut así.

Temporada 2023-24: dominio sostenido

27 goles en 31 partidos: Siguió siendo el delantero más determinante de Europa, repitiendo como máximo goleador del campeonato.

Temporada 2024-25: otro año por encima de los 20 goles

22 goles en 31 partidos: Incluso en una campaña más irregular para el City, Haaland mantuvo un nivel sobresaliente.

Temporada 2025-26: rumbo al centenar

15 goles en 14 partidos: Una vez más lidera la tabla de goleadores con promedio superior al gol por encuentro.

Máximo goleador del torneo en 3 de sus 4 temporadas

Desde su llegada al Manchester City, Haaland convirtió la Premier en territorio propio:

Máximo goleador 2022-23

Máximo goleador 2023-24

Líder de goleo 2025-26 (parcial)

Ya domina una era completa del torneo. La única campaña en la que no terminó como artillero fue 2024-25, y aun así marcó más de 20 goles.

El impacto de Haaland: un delantero que cambia la historia de la Premier League

Lo de Haaland no es una racha. Es un patrón. Una forma de reescribir los estándares de la Premier League. Su llegada a los 100 goles más rápido que cualquiera demuestra que está construyendo un legado que no se había visto en Inglaterra desde los años de Shearer… pero incluso más rápido y más contundente.

Con solo 25 años, el techo del noruego parece inalcanzable. Y si su ritmo se mantiene, este no será el único récord que verá caer la Premier League en los próximos años. Porque Haaland no solo compite: destruye las marcas que parecían eternas.