La Premier League vive una nueva edición del clásico del norte de Londres en la Jornada 27. Tottenham Hotspur recibe a Arsenal en un partido que enfrenta realidades opuestas en la tabla, pero que históricamente siempre se juega al límite.

El duelo se disputará el domingo 22 de febrero y tendrá impacto directo tanto en la lucha por el título como en la pelea por evitar complicaciones en la parte baja. Acá están todos los detalles sobre dónde ver Tottenham vs Arsenal en vivo, horarios por país, posibles alineaciones y el contexto de ambos equipos en la Premier League.

¿A qué hora es Tottenham vs Arsenal? Horarios por país

El clásico londinense se jugará en los siguientes horarios internacionales:

España: 17:30

17:30 Colombia: 11:30

11:30 Inglaterra: 16:30

16:30 México (CDMX): 10:30

10:30 Argentina: 13:30

13:30 Chile: 13:30

13:30 Estados Unidos (ET): 11:30

11:30 Estados Unidos (PT): 08:30.

Dónde ver Tottenham vs Arsenal en TV y online, clásico de la Premier League

La transmisión del partido estará disponible en distintas señales de televisión y plataformas digitales según el país:

España: DAZN , DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ y M+ #Vamos Bar 2.

, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, y M+ #Vamos Bar 2. Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium de manera online.

en TV y de manera online. México: HBO Max .

. Estados Unidos: Telemundo , Universo , USA Network y Fubo Sports .

, , y . Inglaterra: Sky Sports.

El estadio del clásico londinense del domingo: Tottenham Hotspur Stadium

El encuentro se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium, escenario con capacidad para más de 62.000 espectadores. Inaugurado en 2019, es uno de los estadios más modernos de Europa y se ha convertido en un fortín para los Spurs.

El ambiente en un clásico ante Arsenal suele ser especialmente intenso. Se trata de uno de los derbis más tradicionales del fútbol inglés, con rivalidad histórica y una carga emocional que va más allá de la posición en la tabla.

Cómo llegan Tottenham y Arsenal en la Premier League

Tottenham atraviesa una temporada irregular. Ocupa la casilla 16 con 29 puntos en 26 partidos, situación que lo mantiene cerca de la zona baja. El club decidió recientemente cambiar de entrenador y ahora el croata Igor Tudor asumirá el reto nada menos que en el clásico. El contexto aumenta la presión, pero también ofrece una oportunidad para cambiar la dinámica.

Arsenal vive el escenario opuesto. Es líder del campeonato con 58 puntos en 27 partidos, cinco unidades por encima del segundo lugar y con un juego más disputado. El equipo de Mikel Arteta ha mostrado solidez defensiva y eficacia ofensiva, lo que lo mantiene firme en la carrera por el título.

Probables alineaciones de Tottenham vs Arsenal

Tottenham: Guglielmo Vicario; Archie Gray, Radu Dragusin, Micky van de Ven, Djed Spence; Conor Gallagher, Palhinha, Pape Sarr; Kolo Muani, Dominic Solanke y Xavi Simons. DT: Igor Tudor.

Guglielmo Vicario; Archie Gray, Radu Dragusin, Micky van de Ven, Djed Spence; Conor Gallagher, Palhinha, Pape Sarr; Kolo Muani, Dominic Solanke y Xavi Simons. Igor Tudor. Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres y Leandro Trossard. DT: Mikel Arteta.

El clásico promete intensidad, presión alta y ritmo elevado desde el primer minuto. Mientras Arsenal defiende el liderato, Tottenham intentará convertir el derbi en el punto de partida de una nueva etapa bajo el mando de Tudor.

Ficha del partido Tottenham vs Arsenal

Competencia: Premier League – Jornada 27

Fecha: Domingo 22 de febrero

Hora: 17:30 (España) | 11:30 (Colombia)

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Situación en la tabla:

Tottenham: 16° con 29 puntos en 26 partidos

Arsenal: 1° con 58 puntos en 27 partidos