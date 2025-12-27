La Premier League continúa su exigente calendario de fin de año con un atractivo cruce entre Nottingham Forest y Manchester City, correspondiente a la Jornada 18 del campeonato. El partido se disputará el sábado 27 de diciembre y será clave tanto para la pelea por los primeros lugares como para confirmar el buen momento que atraviesan ambos equipos.

El Manchester City llega en plena remontada en la tabla, recuperando sensaciones y resultados tras un inicio irregular, mientras que Nottingham Forest ha encontrado estabilidad con el cambio reciente en el banquillo. Por eso, el duelo en el City Ground se perfila como uno de los más interesantes de la jornada, con estilos bien definidos y puntos importantes en juego.

Cuándo se juega Nottingham vs Manchester City

El encuentro se jugará el sábado 27 de diciembre, en un horario que varía según el país:

España: 13:30

13:30 Colombia: 07:30

Se trata de uno de los primeros partidos del día en el calendario de la Premier League, ideal para los aficionados que siguen el fútbol inglés desde Latinoamérica en horas de la mañana.

Dónde ver Nottingham vs Manchester City en TV y online

La transmisión del partido contará con múltiples alternativas en televisión y plataformas digitales, según la región:

España: DAZN y DAZN 1 (dial 70 en Movistar+).

DAZN y DAZN 1 (dial 70 en Movistar+). Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming.

ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming. México: TNT Sports en televisión y HBO Max de manera online.

TNT Sports en televisión y HBO Max de manera online. Estados Unidos: Universo y USA Network en TV; Peacock y Fubo como opciones de streaming.

Universo y USA Network en TV; Peacock y Fubo como opciones de streaming. Inglaterra: Sky Sports.

Estas señales permitirán seguir el compromiso en vivo tanto en pantallas tradicionales como en dispositivos móviles.

Estadio del partido del Manchester City: City Ground

El partido se disputará en el City Ground, estadio histórico ubicado a orillas del río Trent. El recinto tiene capacidad para más de 30 mil espectadores y suele ofrecer un ambiente muy intenso cuando el Forest juega como local, especialmente ante rivales de primer nivel como el Manchester City.

Horarios del partido país por país

Además de España y Colombia, estos son otros horarios destacados del Nottingham vs Manchester City:

Argentina, Uruguay, Paraguay: 09:30

09:30 Chile, Bolivia, Venezuela: 08:30

08:30 México (CDMX): 06:30

06:30 Estados Unidos (costa este): 07:30

07:30 Inglaterra: 12:30

12:30 Italia, Francia, Alemania: 13:30

Probables alineaciones de Nottingham Forest y Manchester City

Nottingham Forest: John Victor; Neco Williams, Murillo, Nikola Milenkovic, Nicolo Savona; Douglas Luiz, Elliot Anderson; Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Omari Hutchinson; Igor Jesus. DT. Sean Dyche.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Rúben Dias, Matheus Nunes; Tijjani Reijnders, Nico González, Bernardo Silva; Phil Foden, Rayan Cherki; Erling Haaland. DT. Pep Guardiola.

Así llegan Nottingham Forest y Manchester City

Sin ser la aplanadora de temporadas anteriores, el Manchester City ha vuelto a encadenar resultados positivos. A partir del triunfo 3-0 frente a West Ham, los dirigidos por Guardiola suman siete victorias consecutivas en todas las competiciones, una racha que los dejó a solo dos puntos del liderato de la Premier League.

Nottingham Forest vive un presente alentador desde la llegada de Sean Dyche, el tercer entrenador del club en la temporada. Cuando asumió, el equipo estaba inmerso en una crisis profunda, pero logró revertir la situación con siete triunfos en sus últimos nueve partidos, incluyendo una contundente victoria 3-0 ante Tottenham, que reforzó la confianza del plantel.

El último antecedente entre ambos

El antecedente más reciente entre Nottingham Forest y Manchester City no fue en Premier League, sino en una semifinal de la última FA Cup. En un partido parejo, los Sky Blues se impusieron 2-0 con goles de los defensores Rico Lewis y Josko Gvardiol, avanzando a la final. Sin embargo, el City terminaría cayendo de forma sorpresiva en la definición ante Crystal Palace por 1-0.

Con este contexto, el duelo del sábado 27 de diciembre promete ser uno de los choques más atractivos de la jornada 18, tanto por el momento de ambos equipos como por la importancia de los puntos en juego en la Premier League.