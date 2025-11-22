La Premier League 2025-26 continúa su vibrante desarrollo con uno de los partidos más atractivos de la Jornada 12: Newcastle United vs Manchester City, un duelo entre dos equipos con realidades muy diferentes esta temporada. Mientras el visitante sigue firme en la parte alta de la tabla, el local busca reencontrar su mejor versión en medio de una campaña irregular. Será un enfrentamiento de intensidad, calidad individual y propuestas ofensivas contrastadas.

El compromiso se disputará el sábado 22 de noviembre, desde las 18:30 en España y 12:30 en Colombia, en uno de los escenarios más tradicionales del fútbol inglés: St. James’ Park, con capacidad para 52.000 espectadores. Con su ambiente característico y una afición que nunca deja de alentar, el estadio promete ser un factor clave para los dirigidos por Eddie Howe.

Dónde ver Newcastle vs Manchester City: TV y transmisión online

La cobertura del partido será amplia y variada según el territorio. En España, la transmisión estará disponible en DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones, plataformas que garantizan la señal oficial de la Premier League.

En Colombia y el resto de Sudamérica, el juego podrá verse por ESPN 2 en televisión y por DISNEY+ de manera online.

Para México, la alternativa oficial será HBO MAX, mientras que en Estados Unidos habrá varias señales disponibles: Universo, Peacock, NBC y Fubo Sports, una de las plataformas más usadas para seguir la liga inglesa desde el exterior.

Detalles del partido: Newcastle vs Manchester City

Competencia: Premier League 2025-26 – Jornada 12

Premier League 2025-26 – Jornada 12 Estadio: St. James’ Park, Newcastle

St. James’ Park, Newcastle Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Sábado 22 de noviembre de 2025 Hora: 12:30 en Colombia | 18:30 en España

12:30 en Colombia | 18:30 en España Transmisión TV: DAZN, DAZN 1, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ (España); ESPN 2 (Sudamérica); HBO MAX (México); NBC, Universo (EE. UU.)

DAZN, DAZN 1, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ (España); ESPN 2 (Sudamérica); HBO MAX (México); NBC, Universo (EE. UU.) Transmisión online: DISNEY+ (Sudamérica), Peacock / Fubo Sports (EE. UU.)

A qué hora es el partido Newcastle vs Manchester City país por país

Estos horarios permiten que la audiencia global pueda ajustarse para disfrutar un duelo que promete emociones de principio a fin.

España: 18:30

18:30 Colombia, Perú y Ecuador: 12:30

12:30 Chile, Bolivia y Venezuela: 13:30

13:30 Argentina, Uruguay y Brasil: 14:30

14:30 México (centro): 11:30

11:30 Estados Unidos: 12:30 ET | 9:30 PT

12:30 ET | 9:30 PT Reino Unido: 17:30

17:30 Alemania, Francia e Italia: 18:30

18:30 Portugal: 17:30

Probables alineaciones de Newcastle y Manchester City

Newcastle United: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Dan Burn; Bruno Guimaraes, Joelinton, Sandro Tonali, Jacob Murphy; Nick Woltemade y Harvey Barnes. DT: Eddie Howe.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O’Reilly, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Matheus Nunes; Nico González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva; Phil Foden, Jérémy Doku y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Cómo llegan Newcastle y Manchester City al partido de la Premier League

El Manchester City vive un gran presente. Se ubica segundo en la clasificación con 22 puntos, producto de una campaña sólida que incluye victorias importantes. Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de derrotar 3-0 a Liverpool y 3-1 a Bournemouth, resultados que reflejan su fortaleza ofensiva y su capacidad para dominar a sus rivales.

En contraste, el Newcastle United está transitando una temporada complicada. Actualmente ocupa la casilla 14 de la tabla con 12 puntos en 11 partidos. Viene de caer 3-1 ante Brentford y solo ha ganado tres partidos en toda la campaña. El equipo de Eddie Howe enfrenta dificultades defensivas y falta de contundencia, elementos que intentará corregir ante uno de los rivales más exigentes del torneo.

El choque entre dos estilos definidos, con el City en plena lucha por la cima y Newcastle tratando de recomponer su camino, promete un partido vibrante en St. James’ Park.