La Carabao Cup entra en su recta decisiva con un cruce de alto impacto entre Newcastle y Manchester City, dos equipos que han convertido esta competencia en un objetivo prioritario de la temporada. El partido corresponde a la semifinal del certamen y se jugará a partido único, con un cupo a la final en juego, lo que eleva al máximo la tensión y la expectativa.

El duelo enfrentará a un Newcastle que quiere volver a levantar un trofeo doméstico tras años de espera y a un Manchester City acostumbrado a estas instancias, que busca sumar otro título a su era reciente de dominio en Inglaterra. El escenario será uno de los estadios más emblemáticos del país y el contexto promete un choque intenso, con ritmo alto y protagonismo de figuras internacionales.

Cuándo se juega Newcastle vs Manchester City

El compromiso entre Newcastle United y Manchester City se disputará el martes 13 de enero, en los siguientes horarios:

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

Al tratarse de una semifinal de copa, el partido se jugará con máxima atención al detalle, sabiendo que no hay margen de error.

Dónde ver Newcastle vs Manchester City en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas, según el país:

España: DAZN

DAZN Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV Y Disney+ Premium en streaming

ESPN en TV Y Disney+ Premium en streaming México: ESPN 2 en TV Y Disney+ Premium en streaming

ESPN 2 en TV Y Disney+ Premium en streaming Estados Unidos: DAZN Y FOX Deportes

DAZN Y FOX Deportes Inglaterra: Sky Sports.

Dónde se juega la semifinal de la Carabao Cup

El partido tendrá lugar en St James’ Park, estadio histórico ubicado en Newcastle upon Tyne. El recinto cuenta con capacidad para más de 52.000 espectadores y es reconocido por el ambiente intenso que genera su afición, especialmente en noches de eliminación directa.

Jugar en casa es uno de los grandes argumentos del Newcastle para intentar inclinar la balanza ante un rival de enorme jerarquía.

A qué hora es el partido de la Carabao Cup, país por país

Además de España y Colombia, estos son algunos horarios destacados:

Argentina, Uruguay, Brasil: 17:00

17:00 Chile, Paraguay, Bolivia: 16:00

16:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Estados Unidos (Este): 15:00

15:00 Estados Unidos (Pacífico): 12:00

12:00 Inglaterra: 20:00.

Probable alineación de Newcastle United

Aaron Ramsdale; Lewis Miley, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Harvey Barnes; Anthony Gordon, Nick Woltemade y Yoane Wissa. DT. Eddie Howe.

Probable alineación de Manchester City

James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nico O’Reilly; Nico González, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Jérémy Doku y Erling Haaland. DT. Pep Guardiola.

Así llegaron Newcastle y Manchester City a la semifinal de la Carabao Cup

Newcastle alcanzó esta instancia tras una ruta exigente en la Carabao Cup. En cuartos de final eliminó al Fulham con un triunfo 2-1, mientras que en rondas anteriores dejó en el camino al Tottenham (2-0) y al Bradford (4-1), mostrando un crecimiento sostenido partido a partido.

Manchester City, por su parte, superó al Brentford (2-0) en los cuartos de final. Antes había eliminado al Swansea (3-1) y al Huddersfield Town (2-0). El equipo de Guardiola ha manejado con solvencia cada cruce, dosificando esfuerzos pero sin renunciar al control del juego.