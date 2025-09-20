La Premier League 2025-26 ofrece uno de sus grandes clásicos en la Jornada 5: Manchester United vs Chelsea, un duelo entre dos históricos del fútbol inglés que llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar. Los de Ruben Amorim buscan levantarse tras un inicio dubitativo, mientras que los de Enzo Maresca intentan consolidarse en la parte alta de la tabla.

El partido se disputará el sábado 20 de septiembre en el estadio Old Trafford, con capacidad para más de 74 mil espectadores, desde las 18:30 en España y las 11:30 en Colombia. Un choque con aroma de clásico que pondrá a prueba a dos proyectos que buscan estabilidad en la temporada.

Dónde ver Manchester United vs Chelsea de la Premier League en TV y online

El encuentro contará con transmisión oficial en distintas plataformas según el país:

España : DAZN 1 (dial 70) y DAZN 1 Bar (dial 148).

: DAZN 1 (dial 70) y DAZN 1 Bar (dial 148). Colombia y resto de Sudamérica : ESPN en TV y Disney Plus online.

: ESPN en TV y Disney Plus online. México : FOX Caliente TV.

: FOX Caliente TV. Estados Unidos : Peacock.

: Peacock. Reino Unido: Sky Sports en todas sus plataformas.

Con estas opciones, los aficionados podrán seguir en vivo cada detalle de este gran partido de la Premier League.

Horarios del partido de la Premier League en distintos países

Además de España y Colombia, el Manchester United vs Chelsea se jugará en los siguientes horarios internacionales:

Argentina: 13:30 horas

Chile: 12:30 horas

México: 10:30 horas

Estados Unidos (Este): 12:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 09:30 horas

Reino Unido: 17:30 horas

Portugal: 17:30 horas

Italia: 18:30 horas

Alemania: 18:30 horas

Francia: 18:30 horas

De esta forma, la cita en Old Trafford tendrá cobertura global, reflejando el interés que despierta este choque en todo el mundo.

Probables alineaciones de Manchester United y Chelsea

Manchester United: Senne Lammens; Patrick Dorgu, Harry Maguire, Matthijs De Ligt, Noussair Mazraoui, Leny Yoro; Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes; Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko. DT: Ruben Amorim.

Chelsea: Robert Sánchez; Mal Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.

Ambos equipos llegan con variantes interesantes en sus formaciones, destacando la presencia de Bruno Fernandes en el United y la dupla de Caicedo y Enzo Fernández en el mediocampo del Chelsea.

Así llegan Manchester United y Chelsea a la Jornada 5

El Manchester United atraviesa un inicio complicado en la Premier League. Los Red Devils ocupan la casilla 14 con una sola victoria en cuatro jornadas, y vienen de una dura derrota en el derbi de Manchester por 0-3. El técnico Ruben Amorim está bajo presión, acumulando apenas 31 puntos en sus últimos 31 partidos, aunque los triunfos recientes en casa ofrecen una luz de esperanza.

Por su parte, el Chelsea se encuentra en la quinta posición con 8 unidades. El equipo de Enzo Maresca ganó un par de compromisos en el inicio de la temporada, pero llega tras caer 1-3 ante el Bayern en Champions League y empatar 2-2 frente al Brentford. Los Blues, no obstante, mantienen un buen registro fuera de casa, con solo una derrota en sus últimos seis partidos de liga como visitantes.

La necesidad de ambos conjuntos convierte a este partido en una cita crucial en Old Trafford, donde se juegan mucho más que tres puntos en la clasificación.