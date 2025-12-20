La Jornada 17 de la Premier League ofrece un enfrentamiento de realidades opuestas cuando Manchester City reciba a West Ham United en el Etihad Stadium. El partido se disputará el sábado 20 de diciembre, desde las 16:00 en España y las 10:00 en Colombia, con transmisión confirmada en televisión y plataformas digitales para varios países.

El City llega como uno de los protagonistas del campeonato, instalado en la parte alta de la tabla y con la presión de no ceder terreno en la pelea por el liderato. Del otro lado, el West Ham atraviesa un momento complejo, ubicado en la zona de descenso y obligado a sumar puntos incluso en escenarios adversos como el Etihad.

Detalles del partido: Manchester City vs West Ham

Competencia: Premier League 2025-26 – Jornada 17

Premier League 2025-26 – Jornada 17 Estadio: Etihad Stadium, Manchester

Etihad Stadium, Manchester Capacidad: Más de 53.000 espectadores

Más de 53.000 espectadores Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025

Sábado 20 de diciembre de 2025 Hora: 16:00 en España | 10:00 en Colombia

Premier League: Dónde ver Manchester City vs West Ham en TV y online

Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en vivo:

España: DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar

Colombia y resto de Sudamérica: Disney+ Premium (streaming)

(streaming) México: TNT Sports y HBO Max

Estados Unidos: NBC Sports App y Peacock

Inglaterra: Sky Sports.

A qué hora es el partido de Manchester City en la Premier League, país por país

España: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Venezuela, Bolivia: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 12:00 m.

12:00 m. México (CDMX): 9:00 a.m.

9:00 a.m. Estados Unidos: Costa Este: 10:00 a.m. Centro: 9:00 a.m. Pacífico: 7:00 a.m.

Reino Unido: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Italia, Francia, Alemania: 4:00 p.m.

Probables alineaciones de Manchester City y West Ham

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, Phil Foden; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

West Ham United: Alphonse Areola; Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo, Maximilian Kilman; Kyle Walker-Peters, Soungoutou Magassa, Freddie Potts, Oliver Scarles; Lucas Paquetá, Mateus Fernandes; Jarrod Bowen. DT: Nuno Espírito Santo.

Así llega el Manchester City al partido

El conjunto de Pep Guardiola afronta la jornada como segundo en la tabla, con 34 puntos en 16 partidos, manteniéndose en plena lucha por el liderato. El City sabe que no puede permitirse tropiezos en casa, especialmente ante rivales que llegan necesitados, y buscará imponer su dominio desde el inicio.

No obstante, el equipo presenta bajas sensibles. Oscar Bobb sufrió una lesión en el isquiotibial ante Brentford y se suma a Rodri, Mateo Kovacic, Jeremy Doku y John Stones en la enfermería. Además, Omar Marmoush y Rayan Aït-Nouri no estarán disponibles por su participación en la Copa Africana de Naciones.

Aun así, Guardiola contará con su principal referente ofensivo, Erling Haaland, quien ha marcado nueve goles en Premier League ante el West Ham, siendo uno de los rivales a los que más daño le ha hecho. El noruego podría superar la barrera de los 10 goles frente a los Hammers y seguir ampliando su impacto en el campeonato.

West Ham, urgido de puntos en el Etihad

El panorama es muy distinto para el West Ham, que llega ubicado en zona de descenso, con 13 puntos en 16 partidos. El equipo de Nuno Espírito Santo necesita sumar con urgencia para no quedar relegado en la tabla, aunque el reto es máximo visitando uno de los estadios más complicados de la liga.

Las ausencias también afectan a los Hammers. Aaron Wan-Bissaka y El Hadji Malick Diouf están con sus selecciones en la Copa Africana de Naciones, mientras que Niclas Füllkrug y Lukasz Fabianski serán evaluados antes del partido. Ante este panorama, Nuno podría apostar por una defensa de cinco, con Walker-Peters y Scarles como carrileros.

En ataque, el equipo confía en el talento de Lucas Paquetá y en el liderazgo ofensivo de Jarrod Bowen, quien apunta a ser la principal referencia para intentar sorprender al City en transición.

Un duelo de contrastes en la Premier League

Manchester City vs West Ham enfrenta a un candidato al título contra un equipo que lucha por sobrevivir en la categoría. Con transmisión confirmada en Europa y América, el partido del sábado 20 de diciembre promete intensidad y objetivos muy claros para ambos. En el Etihad, cada punto cuenta, pero la presión recae especialmente sobre dos equipos con metas totalmente opuestas en esta Premier League 2025-26.