La Premier League 2025-26 continúa con uno de los partidos más esperados del inicio de temporada: Manchester City vs Tottenham Hotspur. El duelo entre dos de los equipos más competitivos de Inglaterra se disputará en el Etihad Stadium, con el equipo que dirige Pep Guardiola buscando seguir con paso firme tras un debut goleador y un Tottenham que también arrancó la campaña con victoria.

El encuentro está programado para el sábado 23 de agosto a las 13:30 horas en España y a las 6:30 a.m. en Colombia. El partido promete ser un choque de estilos entre el pragmatismo de Thomas Frank con los Spurs y la propuesta ofensiva de Pep Guardiola, que estrena nuevas figuras en su plantilla.

Dónde ver Manchester City vs Tottenham en España y Colombia en TV y online

La transmisión de este partido tendrá diferentes alternativas según la región:

España: DAZN y Movistar+.

DAZN y Movistar+. Colombia y Sudamérica: ESPN 2 en TV y vía online por Disney+ .

ESPN 2 en TV y vía online por . México: TNT Sports.

TNT Sports. Centroamérica: plataforma Max.

plataforma Max. Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBC y SiriusXM FC.

fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBC y SiriusXM FC. Reino Unido: Sky Sports en todas sus plataformas.

De esta manera, los fanáticos podrán seguir el enfrentamiento en vivo desde cualquier parte del mundo.

A qué hora es Manchester City vs Tottenham en cada país

El duelo entre Citizens y Spurs se disputará en estos horarios destacados:

España, Francia, Italia y Alemania: 13:30 horas

13:30 horas Colombia, Perú y Ecuador: 6:30 a.m.

6:30 a.m. México y Centroamérica: 5:30 a.m.

5:30 a.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Venezuela y Bolivia: 7:30 a.m.

7:30 a.m. Estados Unidos (EST): 7:30 a.m.

7:30 a.m. Estados Unidos (CST): 6:30 a.m.

6:30 a.m. Estados Unidos (PST): 4:30 a.m.

Probables alineaciones de Manchester City y Tottenham en la Premier League

Manchester City: James Trafford; Rico Lewis, John Stones, Ruben Dias, Rayan Ait-Nouri; Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Jérémy Doku, Oscar Bobb; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Kevin Danso, Cristian Romero, Micky van de Ven; Pedro Porro, Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha, Pape Sarr, Djed Spence; Mohammed Kudus y Richarlison. DT: Thomas Frank.

Noticias de los equipos para el partido

El Manchester City llega con confianza tras golear 4-0 a los Wolves en su debut liguero. Erling Haaland fue figura con doblete, mientras que Tijjani Reijnders dejó grandes sensaciones en su primer partido oficial con el club tras llegar desde el AC Milan. Guardiola recupera además a Phil Foden y Rodri, dos pilares que no estuvieron presentes en el partido inaugural.

Por el lado de las bajas, el City no podrá contar con Josko Gvardiol, Mateo Kovacic y Savinho. Aun así, se espera que James Trafford mantenga la titularidad en el arco pese al regreso de Ederson, quien ha sido vinculado en las últimas horas a un posible traspaso al Galatasaray.

En cuanto al Tottenham, el equipo londinense inició con un sólido triunfo 3-0 frente al Burnley, con Richarlison y Mohammed Kudus como referentes ofensivos. El entrenador Thomas Frank apuesta por un bloque sólido en defensa y una ofensiva dinámica que puede complicar a los de Guardiola.

Históricamente, los Spurs han sido un rival difícil para el City. Aunque los de Manchester ganaron el último enfrentamiento por 1-0 en febrero de 2025, los registros recientes muestran que solo han vencido en 4 de los últimos 12 partidos ante el equipo del norte de Londres. Incluso, en la temporada pasada, Tottenham sorprendió con un contundente 4-0 en el Etihad Stadium.

Este nuevo capítulo promete ser un reto exigente para ambos, con un Manchester City que busca mantener su hegemonía y un Tottenham dispuesto a dar un golpe de autoridad en la segunda jornada de la Premier League.