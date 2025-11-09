La Premier League 2025-26 presenta uno de los duelos más esperados del año: Manchester City vs Liverpool, una rivalidad que en la última década se convirtió en sinónimo de espectáculo, goles y fútbol de alto nivel. El partido se disputará este domingo 9 de noviembre en el Etihad Stadium de Manchester, desde las 17:30 (hora de España) y 11:30 (hora de Colombia), por la jornada 11 del campeonato inglés.

Ambos equipos llegan en un gran momento: el City, dirigido por Pep Guardiola, busca mantener su impulso tras una sólida victoria en Champions, mientras que el Liverpool de Arne Slot quiere consolidar su ascenso en la tabla luego de ganar sus últimos compromisos en Premier y en Europa. Un duelo entre estilos opuestos, pero igualmente ambiciosos, que promete ritmo, técnica y mucha intensidad.

Dónde ver Manchester City vs Liverpool en TV y online

El encuentro entre Manchester City y Liverpool podrá seguirse en vivo en diferentes plataformas según la región:

España: transmisión por Movistar Plus+ (M7: VER PARTIDO, M+ #Vamos Bar 2 – canal 305, y M+ Liga de Campeones – M60/O115), además de DAZN 2 (M71) y DAZN 2 Bar (Movistar 149) .

transmisión por (M7: VER PARTIDO, M+ #Vamos Bar 2 – canal 305, y M+ Liga de Campeones – M60/O115), además de y . Colombia y Sudamérica: disponible en ESPN (TV) y DISNEY+ (online) .

disponible en y . México: transmisión a través de CALIENTE TV y FOX ONE .

transmisión a través de y . Estados Unidos: por Telemundo, USA Network y Fubo Sports.

La cobertura será ideal para los fanáticos del fútbol inglés que no quieren perderse el choque entre dos de los clubes más poderosos de Europa.

Dónde se juega el partido entre Manchester City y Liverpool

El escenario del encuentro será el Etihad Stadium, la fortaleza del Manchester City, con capacidad para 53.000 espectadores. El estadio, que suele ser una garantía de espectáculo, verá nuevamente enfrentarse a dos estilos que han marcado época: la precisión posicional y el control del balón del equipo de Guardiola frente a la presión alta y el vértigo ofensivo del Liverpool.

A qué hora es el partidazo de la Premier League, país por país

España: 17:30

17:30 Colombia, Perú y Ecuador: 11:30

11:30 México: 10:30

10:30 Argentina, Chile y Uruguay: 13:30

13:30 Estados Unidos (Este): 11:30

11:30 Reino Unido: 16:30

16:30 Francia, Alemania e Italia: 17:30

Así llegan Manchester City y Liverpool al partido

El Manchester City ocupa la tercera posición de la tabla con 19 puntos en 10 jornadas. El conjunto de Guardiola viene de ganarle 3-1 al Bournemouth en liga. Además, entre semanaselló una importante victoria en Champions League ante Borussia Dortmund, confirmando su gran estado de forma internacional.

El Liverpool, por su parte, se ubica en la sexta posición con 18 puntos, apenas uno menos que su rival. Los dirigidos por Arne Slot atraviesan su mejor momento desde el inicio del torneo: vienen de vencer 2-1 a Aston Villa en la Premier y 1-0 al Real Madrid en la Champions League, resultado que elevó la moral del equipo y consolidó el proyecto del técnico neerlandés.

Probables alineaciones del partido Manchester City y Liverpool

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O’Reilly, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Matheus Nunes; Nico González, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Phil Foden, Jérémy Doku y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Mohamed Salah y Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Un clásico moderno de la Premier League

El enfrentamiento entre Manchester City y Liverpool es mucho más que un partido: representa la rivalidad más dominante de la última década en Inglaterra. Los dos equipos han compartido títulos, récords y batallas memorables tanto en liga como en copas europeas.

Con Haaland y Salah como las grandes figuras, y dos entrenadores con filosofías opuestas pero igual de exitosas, el choque en el Etihad promete ser uno de los puntos más altos de la jornada. Un partido que podría redefinir la lucha por el liderato en la Premier League 2025-26 y dejar una nueva página en la historia reciente del fútbol inglés.