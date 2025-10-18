La Premier League 2025-26 presenta uno de los duelos más atractivos de la jornada: Manchester City vs Everton, partido correspondiente a la Fecha 8 del torneo inglés. El compromiso se disputará este sábado 18 de septiembre, en el imponente Etihad Stadium, a partir de las 16:00 en España y 9:00 a.m. en Colombia.

El encuentro promete emociones fuertes no solo por el buen momento de ambos equipos, sino por el regreso de Jack Grealish a Manchester, ahora vistiendo la camiseta del Everton. El mediocampista inglés, uno de los jugadores más talentosos de la liga, se reencontrará con el público que lo vio levantar siete títulos con el City bajo el mando de Pep Guardiola.

Los “citizens” buscan seguir acercándose al liderato, mientras que el Everton, dirigido por David Moyes, quiere dar otro golpe de autoridad tras un arranque sólido en la temporada.

Dónde ver HOY Manchester City vs Everton por la Premier League en TV y streaming

El partido Manchester City vs Everton podrá verse en vivo en diferentes países y plataformas según la región:

España: transmisión exclusiva por DAZN , tanto en TV como online.

transmisión exclusiva por , tanto en TV como online. Colombia y el resto de Sudamérica: disponible a través de Disney Plus de manera online.

disponible a través de de manera online. México: se podrá ver en TNT Sports .

se podrá ver en . Estados Unidos: transmisión en vivo por Peacock .

transmisión en vivo por . Reino Unido: cobertura total por Sky Sports en todas sus plataformas.

Estas opciones garantizan una cobertura completa del partido, con comentarios en vivo, estadísticas, repeticiones y la posibilidad de seguir a detalle el esperado reencuentro de Grealish con su exequipo.

Etihad Stadium: la fortaleza del City para recibir a Everton

El duelo se disputará en el Etihad Stadium, hogar del Manchester City, con una capacidad superior a 53.000 espectadores. El recinto se ha convertido en una verdadera fortaleza para el equipo de Guardiola, que mantiene un invicto prolongado en competiciones locales y europeas.

El ambiente será especial, ya que la afición volverá a ver en acción a Jack Grealish, aunque esta vez como visitante. Su salida del club en el reciente mercado de fichajes fue uno de los movimientos más comentados del verano en Inglaterra.

Horarios del partido Manchester City vs Everton en diferentes países

España: 16:00 horas

16:00 horas Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 horas

9:00 horas México: 8:00 horas

8:00 horas Argentina, Chile y Uruguay: 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos (Miami / Nueva York): 10:00 horas

Cómo llegan Manchester City y Everton al partido

Manchester City ocupa actualmente la quinta posición en la Premier League con 13 puntos en 7 jornadas, a solo tres unidades del líder. Viene de ganar 0-1 ante Brentford, extendiendo su racha positiva a cuatro partidos sin perder.

El equipo de Pep Guardiola ha mostrado una versión equilibrada entre solidez defensiva y poder ofensivo. Erling Haaland, con su habitual cuota goleadora, y Phil Foden, en un gran nivel, son las principales cartas ofensivas del campeón de Europa.

Por su parte, el Everton llega en la octava casilla, con 11 puntos en 7 jornadas. Los dirigidos por David Moyes vienen de vencer 2-1 a Crystal Palace y de sumar 4 puntos en sus últimos dos encuentros.

El rendimiento del equipo ha mejorado notablemente con la incorporación de Jack Grealish, quien acumula 9 partidos, un gol y 4 asistencias desde su llegada. Su creatividad en el mediocampo ha sido clave para que los “Toffees” recuperen protagonismo en la liga. Moyes, además, ha logrado construir una defensa sólida con James Tarkowski y Michael Keane, y un ataque efectivo liderado por Beto, que se perfila como titular para el choque ante los “citizens”.

Probables alineaciones de Manchester City y Everton

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González, Tijjani Reijnders, Phil Foden; Jérémy Doku; Erling Haaland y Savinho. DT: Pep Guardiola.

Everton: Jordan Pickford; Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko; James Garner, Idrissa Gueye, Carlos Alcaraz, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye; Beto. DT: David Moyes.

Jack Grealish, el foco de atención

El regreso de Jack Grealish al Etihad será uno de los grandes atractivos del encuentro. El inglés, ahora pieza clave del Everton, se enfrentará por primera vez a su antiguo equipo, con el que conquistó múltiples títulos y dejó una huella imborrable.

Su nueva etapa en el club de Liverpool lo ha revitalizado futbolísticamente, y este duelo será una oportunidad perfecta para demostrarlo ante su exentrenador, Pep Guardiola, y los hinchas que lo ovacionaron durante tres temporadas. Un enfrentamiento con historia, talento y emociones aseguradas: así se vive el Manchester City vs Everton de la jornada 8 de la Premier League 2025-26.