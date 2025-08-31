La Premier League 2025-26 sigue encendida con la Jornada 3, donde el Manchester City visita al Brighton & Hove Albion en un partido que promete emociones y buen fútbol. El encuentro se jugará el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en España y a las 8:00 a.m. en Colombia, teniendo como escenario el The American Express Community Stadium, en Brighton.

El City de Pep Guardiola llega con la misión de mantener su paso ganador, impulsado por los goles de Erling Haaland y el aporte de sus nuevas figuras, mientras que el Brighton busca hacerse fuerte en casa y dar un golpe frente al actual campeón.

Dónde ver Manchester City vs Brighton en España y Colombia en TV y online

El compromiso contará con transmisiones oficiales según la región:

España: DAZN y Movistar+.

DAZN y Movistar+. Colombia y resto de Sudamérica: Disney Plus (online).

Disney Plus (online). México: HBO Max.

HBO Max. Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBC y SiriusXM FC.

fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBC y SiriusXM FC. Reino Unido: Sky Sports en todas sus plataformas.

Los aficionados tendrán la posibilidad de seguir el juego en TV o vía streaming desde cualquier dispositivo.

A qué hora es el partido Manchester City vs Brighton, país por país

El duelo tendrá diferentes horarios de inicio en varios países:

Colombia, Perú y Ecuador: 08:00

08:00 Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 10:00

10:00 México: 07:00

07:00 España, Francia, Italia y Alemania: 15:00

15:00 Reino Unido: 14:00

14:00 Estados Unidos (EST): 09:00

09:00 Estados Unidos (CST): 08:00

08:00 Estados Unidos (MST): 07:00

07:00 Estados Unidos (PST): 06:00

De esta forma, fanáticos de distintos continentes podrán disfrutar del choque entre dos equipos de estilos ofensivos.

Probable alineación de Manchester City

El entrenador Pep Guardiola apostaría por un once de alto nivel, combinando experiencia y juventud:

Manchester City: James Trafford; Rico Lewis, John Stones, Ruben Dias, Rayan Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Oscar Bobb; Erling Haaland y Omar Marmoush.

Con Haaland como referente de ataque y Bernardo como generador de juego, el City buscará imponer condiciones desde el arranque.

Probable formación de Brighton & Hove Albion

El equipo dirigido por Fabian Hürzeler intentará aprovechar la localía con una propuesta dinámica:

Brighton: Jason Steele; Joel Veltman, Olivier Boscagli, Igor Júlio, Ferdi Kadioglu; Diego Coppola, Jack Hinshelwood, James Milner, Diego Gómez; Brajan Gruda y Harry Howell.

El Brighton atraviesa un proceso de renovación con futbolistas jóvenes y busca sorprender al campeón.

Noticias del partido de la Premier League

El Manchester City llega tras un arranque sólido en la liga, donde Haaland ya se destacó con goles decisivos. Además, la incorporación de Tijjani Reijnders, procedente del AC Milan, ha reforzado la mitad de campo, dando mayor equilibrio y proyección ofensiva. También se espera que James Trafford, el joven portero, siga ganando minutos como titular pese a la competencia con Ederson.

Por su parte, el Brighton encara este reto con la presión de medirse a uno de los gigantes de Europa, pero con el respaldo de su afición y una idea clara de juego ofensivo. El equipo de Hürzeler confía en la experiencia de James Milner y el talento emergente de Harry Howell, un atacante que empieza a hacerse notar en la Premier.