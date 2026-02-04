La Carabao Cup entra en su recta decisiva con un duelo de alto nivel entre Manchester City y Newcastle United, que definen uno de los cupos a la gran final del torneo. El conjunto dirigido por Pep Guardiola recibe al rival que buscará revertir la serie y mantener vivo el sueño de disputar un título nacional en Inglaterra.

El partido se jugará el miércoles 4 de febrero, desde las 21:00 en España e Inglaterra y las 15:00 en Colombia, en un contexto marcado por la ventaja obtenida por el City en el encuentro de ida. Acá están todos los detalles sobre dónde ver el partido en vivo, el escenario, las probables alineaciones y cómo llegan ambos equipos a esta semifinal.

A qué hora es Manchester City vs Newcastle, por país

El horario del compromiso varía según la región:

Inglaterra y España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00.

Dónde ver Manchester City vs Newcastle en TV y online, semifinal de la EFL Cup

La transmisión del partido está distribuida de la siguiente manera:

España: No hay señal confirmada en vivo para este partido

No hay señal confirmada en vivo para este partido Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium de manera online

en TV y de manera online México: E SPN 2 en televisión y Disney+ Premium vía streaming

en televisión y vía streaming Estados Unidos: P aramount+

Inglaterra: Sky Sports.

Dónde se juega la semifinal de la Carabao Cup entre Manchester City y Newcastle

El partido se disputará en el City of Manchester Stadium, también conocido como el Etihad Stadium. Ubicado en Manchester, este escenario tiene capacidad para más de 55.000 espectadores y suele ser una fortaleza para el Manchester City en competiciones locales. Allí, el equipo de Guardiola buscará cerrar la serie y asegurar su lugar en la final.

Probables alineaciones de la semifinal de la Carabao Cup

Manchester City: James Trafford; Nico O’Reilly, Marc Guehi, Nathan Aké, Matheus Nunes; Rodri, Antoine Semenyo, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva; Phil Foden y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Newcastle United: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Joe Willock, Sandro Tonali, Jacob Ramsey; Antony Gordon, Nick Woltemade y Harvey Barnes. DT: Eddie Howe.

Así llegaron Manchester City y Newcastle a la semifinal de la Carabao Cup

Manchester City tuvo un recorrido sólido para instalarse en esta instancia de la Carabao Cup. En rondas anteriores eliminó a Huddersfield Town (0-2), Swansea City (1-3) y Brentford (2-0), mostrando regularidad tanto en condición de local como de visitante. El equipo ciudadano apunta a sumar un nuevo título a su palmarés y llegar a otra final bajo la conducción de Guardiola.

Por su parte, Newcastle United también atravesó un camino exigente hasta las semifinales. El conjunto dirigido por Eddie Howe superó a Bradford City (4-1), Tottenham Hotspur (2-0) y Fulham (2-1), consolidándose como un equipo competitivo en eliminatorias directas. Ahora, el reto será revertir la serie fuera de casa.

Cómo quedó el partido de ida de la semifinal

El encuentro de este miércoles corresponde a la revancha de una llave que comenzó el 13 de enero en St. James’ Park, donde el Manchester City logró una victoria clave como visitante. Aquel partido terminó 0-2, con goles de Antoine Semenyo y Rayan Cherki, resultado que le da ventaja al conjunto ciudadano de cara a la vuelta.

Con este panorama, el City llega con margen, mientras que Newcastle necesita una actuación perfecta para cambiar la historia. Cabe recordar que el ganador de esta semifinal enfrentará a Arsenal en la final, programada para el 22 de marzo en Wembley, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol inglés.