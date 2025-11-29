La Premier League 2025-26 continúa con un partido clave para los objetivos opuestos de dos equipos históricos: Manchester City vs Leeds United. El conjunto dirigido por Pep Guardiola busca recuperarse de su reciente tropiezo y mantenerse cerca de los líderes, mientras que Leeds necesita sumar con urgencia para escapar de la zona de descenso. Será un duelo intenso entre uno que pelea arriba y otro que lucha por sobrevivir.

El compromiso se jugará el sábado 29 de noviembre, desde las 16:00 en España y las 10:00 en Colombia, en el moderno Etihad Stadium, con capacidad para 53.000 espectadores, uno de los escenarios más exigentes para cualquier visitante en Inglaterra.

Dónde ver Manchester City vs Leeds United HOY: TV y plataformas online

La transmisión del encuentro está disponible en distintos países:

España:

DAZN

DAZN 1 Bar

M+ Liga de Campeones

Movistar Plus+

Colombia y resto de Sudamérica:

ESPN 2 (TV)

(TV) DISNEY+ (online)

México:

TNT Sports

MAX

Estados Unidos:

Peacock.

Detalles del partido: Manchester City vs Leeds United

Competencia: Premier League 2025-26 – Jornada 13

Estadio: Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra)

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Hora: 10:00 en Colombia | 16:00 en España

Transmisión TV: DAZN, M+ Liga de Campeones (España); ESPN 2 (Sudamérica); TNT Sports (México)

Transmisión online: DISNEY+ (Sudamérica); Peacock (Estados Unidos).

Etihad Stadium: sede del Manchester City y uno de los estadios más imponentes de la Premier

El duelo tendrá lugar en el Etihad Stadium, un recinto moderno, cómodo y con una atmósfera especial, donde el City suele imponer su ritmo de juego. Jugar allí representa un reto mayor para cualquier equipo, especialmente para uno que está obligado a sumar como Leeds United.

Horario del partido Manchester City vs Leeds United país por país

España: 16:00

16:00 Colombia, Ecuador y Perú: 10:00

10:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 11:00

11:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 12:00

12:00 México (centro): 9:00

9:00 Estados Unidos: 10:00 ET | 7:00 PT

10:00 ET | 7:00 PT Reino Unido: 15:00

15:00 Alemania, Italia y Francia: 16:00

16:00 Portugal: 15:00

Probables alineaciones para Manchester City vs Leeds United

Aunque no se proporcionaron formaciones específicas para este partido en tu solicitud, se puede estructurar el apartado dejando el espacio para que agregues la información cuando la tengas:

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Phil Foden, Jérémy Doku y Erling Haaland. DT. Pep Guardiola.

Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Phil Foden, Jérémy Doku y Erling Haaland. Pep Guardiola. Leeds United: Lucas Perri; Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson; Ilia Gruev, Ethan Ampadu, Ao Tanaka; Daniel James, Lukas Nmecha y Wilfried Gnonto. DT. Daniel Farke.

Así llegan Manchester City y Leeds United a la Jornada 13 de la Premier League

El equipo de Pep Guardiola llega en un momento de presión. Actualmente está en la tercera posición de la tabla con 22 puntos en 12 jornadas, pero su rendimiento reciente lo dejó rezagado en la lucha por el liderato.

El City viene de perder en su visita a Newcastle United, caída que lo distanció a 7 puntos del líder, Arsenal. Esta derrota obliga al equipo a sumar en casa si quiere mantenerse cerca en la disputa por el título. A pesar de todo, sigue siendo uno de los equipos más fuertes del torneo, con una plantilla llena de talento y profundidad en todas sus líneas.

Leeds United, histórico en Inglaterra, vive un presente diametralmente opuesto. Leeds se ubica en la casilla 18, con 11 unidades, en plena zona de descenso. Su irregularidad defensiva y la falta de eficacia en ataque lo han llevado a esta situación comprometida.

Sin embargo, el equipo necesita reaccionar cuanto antes. Un resultado positivo en el Etihad podría significar un envión emocional para salir de los últimos puestos en las próximas jornadas.