La Carabao Cup 2025 continúa con la disputa de la tercera ronda, y uno de los partidos más atractivos será el que enfrente a Manchester City vs Huddersfield Town. El equipo dirigido por Pep Guardiola inicia su camino en la competición, mientras que el club de West Yorkshire busca dar la sorpresa frente a uno de los gigantes del fútbol europeo.

El compromiso está programado para el miércoles 24 de septiembre, desde las 20:45 en España y las 13:45 en Colombia, en el Kirklees Stadium, un escenario con capacidad para 24 mil espectadores. Huddersfield intentará apoyarse en su afición para incomodar a los citizens, que parten como grandes favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

Dónde ver Manchester City vs Huddersfield en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas internacionales:

España : DAZN.

: DAZN. Colombia y resto de Latinoamérica : Disney Plus (online).

: Disney Plus (online). Estados Unidos : Paramount+ y Amazon Prime Video.

: Paramount+ y Amazon Prime Video. Inglaterra: Sky Sports Premier League.

De esta manera, los fanáticos podrán seguir en directo un partido que enfrenta a un club de League One contra uno de los máximos candidatos al título.

Horarios del partido de Manchester City en distintos países

Además de España y Colombia, el encuentro podrá verse en estos horarios internacionales:

Argentina: 15:45 horas

Chile: 14:45 horas

México: 12:45 horas

Estados Unidos (Este): 14:45 horas

Estados Unidos (Pacífico): 11:45 horas

Reino Unido: 19:45 horas

Portugal: 19:45 horas

Francia: 20:45 horas

Alemania: 20:45 horas

Italia: 20:45 horas

Con estos horarios, el partido tendrá seguimiento tanto en Europa como en América, lo que refleja la atención que genera el debut del Manchester City en la Carabao Cup.

Probables alineaciones de Manchester City y Huddersfield

Manchester City: James Trafford; Matheus Nunes, John Stones, Stephen Mfuni, Nathan Aké; Nico González; Oscar Bobb, Rico Lewis, Tijjani Reijnders, Savinho; Phil Foden. DT: Pep Guardiola.

Huddersfield Town: Lee Nicholls; Lasse Sorensen, Josh Feeney, Murray Wallace, Sean Roughan; Daniel Vost, David Kasumu; Dion Charles, Leo Castledine, Will Alves; Joe Taylor. DT: Lee Grant.

La presencia de Phil Foden como referencia ofensiva y la inclusión de jóvenes como Oscar Bobb y Savinho muestran la intención de Guardiola de dar minutos a futbolistas menos habituales, sin perder la competitividad.

Contexto del partido: Manchester City y Huddersfield en la Carabao Cup

Huddersfield: El conjunto local compite en la League One (tercera división inglesa), una categoría que naturalmente limita sus posibilidades frente a rivales de Premier League. Sin embargo, Huddersfield ha mostrado carácter en la competición, eliminando a Leicester City (en penales) y a Sunderland en rondas previas. Estos triunfos les dan confianza, aunque el reto de enfrentar al City es mucho mayor.

El equipo llega con algunas bajas importantes. Jugadores como Lynden Gooch siguen lesionados, Ben Wiles no ha estado en plena continuidad y Herbie Kane preocupa por molestias físicas. Aun así, intentarán apoyarse en su orden defensivo y la energía de jóvenes talentos para complicar a su rival.

Manchester City: su plantilla de élite, bajo la dirección de Pep Guardiola, le permite competir en todos los frentes: Premier League, Champions League y Carabao Cup. La profundidad de su nómina le otorga la capacidad de rotar y mantener un nivel alto incluso sin alinear a todos los titulares.

Para este duelo, Guardiola podría optar por un once alternativo, reservando a piezas clave para otros compromisos. No obstante, con jugadores de la calidad de Phil Foden, John Stones y Nathan Aké, el City mantiene una diferencia significativa sobre su rival. En los antecedentes recientes, los citizens han dominado claramente al Huddersfield, con tres victorias consecutivas incluyendo visitas a su estadio.

El encuentro en West Yorkshire será una oportunidad para que los locales busquen la hazaña y para que el City dé rodaje a sus jóvenes figuras, siempre con el objetivo de avanzar firme en la Carabao Cup.