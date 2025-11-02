La Premier League 2025-26 sigue ofreciendo grandes duelos en cada jornada y este domingo 2 de noviembre será el turno del Manchester City, que recibe al sorprendente Bournemouth en el Etihad Stadium. El compromiso, correspondiente a la Jornada 10, se jugará desde las 17:30 (hora de España) y las 11:30 (hora de Colombia).

El conjunto dirigido por Pep Guardiola necesita reencontrarse con la victoria tras un arranque irregular que lo tiene en la mitad de la tabla. En frente estará un Bournemouth en estado de gracia, segundo en la clasificación, con una racha positiva que lo ha convertido en la gran revelación del torneo. El encuentro promete ritmo, intensidad y un interesante duelo de estilos entre la posesión elaborada del City y el vértigo ofensivo del equipo de Andoni Iraola.

Dónde ver Manchester City vs Bournemouth en TV y online

El partido podrá seguirse en diferentes plataformas según el país:

España: transmisión por DAZN , Movistar Plus+ (dial 7, incluido en el paquete básico) y M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ o dial 115 de Orange TV).

transmisión por , (dial 7, incluido en el paquete básico) y (dial 60 de Movistar Plus+ o dial 115 de Orange TV). Colombia y el resto de Sudamérica: transmisión online en Disney+ .

transmisión . México: Caliente TV y FOX ONE .

y . Estados Unidos: Telemundo, USA Network y Fubo Sports.

Dónde se juega el partido de la Jornada 10 en la Premier League

El escenario del encuentro será el Etihad Stadium, en Manchester, con capacidad para 53.000 espectadores. Este recinto ha sido testigo de innumerables gestas del City bajo el mando de Pep Guardiola, aunque esta temporada ha visto cómo el equipo ha dejado escapar puntos importantes en su propia casa.

Bournemouth, en cambio, llega con confianza y sin presión. Su campaña ha sido una de las más sorprendentes de los últimos años, gracias a un fútbol directo, agresivo y efectivo en la definición. Ganar en Manchester sería un golpe de autoridad que confirmaría su gran momento.

A qué hora se juega Manchester City vs Bournemouth

El horario permitirá a millones de aficionados en Europa y América disfrutar en directo de uno de los duelos más interesantes de la jornada.

España: 17:30

17:30 Colombia, Perú y Ecuador: 11:30

11:30 México: 10:30

10:30 Argentina y Chile: 13:30

13:30 Estados Unidos (ET): 12:30

12:30 Brasil: 13:30

13:30 Francia, Alemania e Italia: 17:30

17:30 Reino Unido y Portugal: 16:30

Probables alineaciones de Manchester City y Bournemouth

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Rayan Ait-Nouri; Nico González, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Savinho, Omar Marmoush y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Bournemouth: Dorde Petrović; Álex Jiménez, Marcos Senesi, Veljko Milosavljević, Adrien Truffert; Tyler Adams, Alex Scott, Antoine Semenyo, Marcus Tavernier, Justin Kluivert; Eli Junior Kroupi. DT: Andoni Iraola-

Guardiola apostaría por un once ofensivo con Haaland como referencia y Phil Foden como conductor del juego, acompañado por los jóvenes Savinho y Marmoush, quienes han ganado protagonismo. En defensa, Donnarumma será titular, mientras que Ruben Dias y Gvardiol conformarán el eje central.

Por su parte, Iraola mantendrá la base que le ha dado resultados: un bloque sólido en defensa y transiciones rápidas lideradas por Kluivert y Semenyo, respaldados por la contención de Tyler Adams en el mediocampo.

Así llegan los equipos al partido

El Manchester City ocupa la octava posición en la tabla con 16 puntos en nueve jornadas. Viene de caer en su visita al Aston Villa, resultado que lo alejó del grupo de cabeza. A mitad de semana logró un triunfo en la Carabao Cup frente al Swansea, avanzando de ronda y recuperando algo de confianza.

El Bournemouth, en cambio, atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Marcha segundo en la clasificación con 18 puntos y está invicto en sus últimos siete partidos, de los cuales ganó cuatro. Su equilibrio defensivo y su efectividad en ataque lo han convertido en una de las grandes sorpresas del torneo.

Para Pep Guardiola, el duelo representa una oportunidad de reivindicación en casa y de volver a situar al City entre los favoritos al título. En cambio, para Andoni Iraola y su Bournemouth, el objetivo será mantener el impulso y demostrar que su posición en la tabla no es casualidad.

El Etihad Stadium será el escenario de un enfrentamiento entre tradición y revelación, con el Manchester City obligado a sumar de a tres ante uno de los equipos más sólidos de esta Premier League 2025-26.