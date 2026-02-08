El calendario de la Premier League ofrece este fin de semana uno de esos partidos que marcan tendencia y pueden cambiar lecturas en la tabla. Liverpool recibe a Manchester City en un cruce directo entre dos equipos llamados a pelear en la parte alta, con realidades distintas pero la misma urgencia de sumar.

El partido se jugará el domingo 8 de febrero, con horarios escalonados según el país, y tendrá transmisión internacional en varias plataformas. Ofrecemos todos los detalles sobre dónde ver Liverpool vs Manchester City en vivo, a qué hora es el encuentro, las posibles alineaciones y cómo llegan ambos clubes a esta jornada de la liga inglesa.

¿A qué hora es Liverpool vs Manchester City? Horarios por país

El choque en Anfield se disputará en los siguientes horarios:

España: 17:30

17:30 Inglaterra: 16:30

16:30 Colombia: 11:30

11:30 México (CDMX): 10:30

10:30 Argentina: 13:30

13:30 Chile: 13:30

13:30 Estados Unidos (ET): 11:30

11:30 Estados Unidos (PT): 08:30.

Premier League: dónde ver Liverpool vs Manchester City en TV y online

La transmisión del partido estará disponible tanto por televisión como en plataformas digitales, según el país:

España: DAZN

Colombia y Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

y México: HBO Max

Estados Unidos: Peacock y Fubo Sports

y Inglaterra: Sky Sports.

El escenario del partido: Anfield

El encuentro se jugará en Anfield, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo. Con capacidad para más de 61.000 espectadores, es reconocido por su ambiente intenso y por el peso histórico que suele influir en partidos de alto voltaje como este.

Liverpool buscará hacerse fuerte como local, mientras que Manchester City intentará imponer su jerarquía incluso en un escenario tradicionalmente hostil para los visitantes.

Cómo llegan Liverpool y Manchester City a la Semana 25 de la Premier League

Manchester City inicia la jornada en la segunda posición de la tabla con 47 puntos, seis menos que el líder, Arsenal. El equipo dirigido por Pep Guardiola mantiene una campaña sólida, con regularidad en resultados y una ofensiva que vuelve a girar alrededor de Erling Haaland.

Liverpool, por su parte, ocupa la sexta casilla con 39 unidades. El conjunto de Arne Slot necesita sumar para no perderle pisada a los puestos de clasificación europea y para confirmar su crecimiento en una temporada marcada por ajustes tácticos y nuevos nombres en el once titular.

Probables alineaciones de Liverpool vs Manchester City

Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Nathan Aké, Rayan Aït-Nouri; Rodri, Nico O’Reilly, Tijjani Reijnders; Rayan Cherki, Antoine Semenyo; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Un partido clave en la lucha por la parte alta de las posiciones en la Premier League

Liverpool vs Manchester City no solo concentra miradas por los nombres propios que saltarán al campo, sino por lo que representa en la clasificación. Para el City, es una oportunidad de seguir presionando al líder; para Liverpool, un duelo ideal para recortar distancia y reafirmar su candidatura en la Premier League.