La Jornada 14 de la Premier League 2025-26 cierra con un partido atractivo entre Fulham y Manchester City, dos equipos que atraviesan realidades muy diferentes pero llegan en buen momento. El encuentro se disputará este lunes 1 de diciembre, desde las 20:30 en España y 14:30 en Colombia, en un duelo clave para las aspiraciones del City en la lucha por el título y para el Fulham en su objetivo de seguir escalando posiciones.

El equipo dirigido por Pep Guardiola viene firme en su idea de juego y busca acortar la distancia con el líder, mientras que el Fulham de Marco Silva llega motivado tras dos triunfos consecutivos frente a Sunderland y Tottenham. El escenario promete un encuentro disputado, con el City como favorito pero ante un rival que crece en casa.

Dónde ver Fulham vs Manchester City: TV y streaming según tu país

España: DAZN, DAZN 1 (dial 70 de Movistar Plus+) y DAZN 1 Bar.

Colombia y resto de Sudamérica: ESPN y DISNEY+

México: Caliente TV

Estados Unidos: Universo, USA Network, TeleXitos y Fubo Sports.

Detalles del partido: Fulham vs Manchester City

Competencia: Premier League 2025-26 – Jornada 14

Estadio: Craven Cottage (Londres, Inglaterra)

Fecha: Lunes 1 de diciembre de 2025

Hora: 14:30 en Colombia | 20:30 en España

Transmisión TV: DAZN (España), ESPN (Sudamérica), Caliente TV (México)

Transmisión online: Disney+ (Sudamérica), Fubo Sports (EE. UU.).

Craven Cottage: el histórico estadio del Fulham

El partido se jugará en el tradicional Craven Cottage, ubicado a orillas del río Támesis, en Londres. Este icónico escenario cuenta con capacidad para 25.700 espectadores y es uno de los estadios con más encanto del fútbol inglés. Su ambiente suele ser un factor diferencial, especialmente cuando el Fulham está en una buena racha como la actual.

Horario del partido Fulham vs Manchester City en varios países

Colombia, Perú, Ecuador: 14:30

14:30 Venezuela, Bolivia: 15:30

15:30 Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 16:30

16:30 México: 13:30

13:30 Estados Unidos: 14:30 ET | 11:30 PT | 13:30 CT

14:30 ET | 11:30 PT | 13:30 CT España: 20:30

20:30 Reino Unido: 19:30

19:30 Francia, Italia, Alemania: 20:30

Probables alineaciones de Fulham y Manchester City

Fulham: Bernd Leno; Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon; Alex Iwobi, Sander Berge, Harry Wilson; Josh King, Samuel Chukwueze y Raúl Jiménez. DT: Marco Silva.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González, Oscar Bobb, Rayan Cherki; Phil Foden, Jérémy Doku y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Así llegan Fulham y Manchester City a la Jornada 14

El Manchester City arriba en la segunda posición con 25 puntos en 13 jornadas. Aunque está a 5 puntos del líder, su presente es sólido: ganó 3 de los últimos 4 partidos, mostrando recuperación tras un tramo irregular. Con un ataque liderado por Erling Haaland, apoyado por la explosividad de Doku y la creatividad de Foden, el City sigue siendo uno de los equipos más determinantes de Europa.

Por su parte, el Fulham vive un momento de resurgimiento. El conjunto londinense es 15° con 17 puntos, pero llega con confianza tras obtener dos victorias importantes. El trabajo táctico de Marco Silva ha permitido mejorar el rendimiento defensivo y potenciar la velocidad por bandas con jugadores como Chukwueze y Wilson. Además, Raúl Jiménez vuelve a ser clave en ataque, asociándose bien con los interiores.

Para el Fulham, sumar en casa ante el campeón vigente sería un golpe anímico enorme. Para el City, es una prueba obligada a ganar para mantenerse firme en la lucha por el liderato.