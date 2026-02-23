La Premier League entra en una fase decisiva y la Jornada 27 ofrece un enfrentamiento atractivo entre dos históricos del fútbol inglés. Everton recibe a Manchester United en un partido que puede tener impacto directo en la pelea por los puestos europeos.

El encuentro se jugará el lunes 23 de febrero en horario nocturno en Europa y en la tarde para Sudamérica. Acá están todos los detalles sobre dónde ver el compromiso en vivo, los horarios por país, las posibles alineaciones y cómo llegan ambos equipos a esta fecha del campeonato.

A qué hora es Everton vs Manchester United, Horarios por país

El compromiso correspondiente a la Jornada 27 se disputará en los siguientes horarios:

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 Inglaterra: 20:00

20:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina: 17:00

17:00 Chile: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde ver Everton vs Manchester United en TV y online de la Premier League

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas internacionales:

España: DAZN .

. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium online.

en TV y online. México: TNT Sports y HBO Max .

y . Estados Unidos: Universo y USA Network .

y . Inglaterra: Sky Sports.

El estadio del partido: Hill Dickinson Stadium

El duelo se disputará en el Hill Dickinson Stadium, escenario con capacidad para más de 52.000 espectadores. El estadio se ha convertido en la nueva casa del Everton y promete un ambiente exigente para los visitantes, especialmente en partidos de alta tensión como este.

La localía será un factor importante para los dirigidos por David Moyes, que intentarán hacerse fuertes ante un rival que llega en gran momento.

Cómo llegan Everton y Manchester United a la Jornada 27 de la Premier League

Everton ocupa la novena posición en la tabla con 37 puntos en 26 jornadas. El equipo venía con una racha positiva de cinco partidos sin derrotas, pero cayó recientemente como local ante Bournemouth (1-2), resultado que cortó su impulso. Ahora buscará reaccionar frente a su afición para mantenerse en la pelea por puestos internacionales.

Manchester United, por su parte, es quinto en la clasificación con 45 puntos en 26 partidos. El conjunto dirigido por Michael Carrick atraviesa una racha de nueve jornadas consecutivas sin derrotas, con cinco victorias en ese tramo. Esa regularidad lo mantiene en zona de clasificación europea y lo consolida como uno de los equipos más sólidos del momento.

Probables alineaciones de Everton vs Manchester United

Everton: Jordan Pickford; Nathan Patterson, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko; Idrissa Gueye, James Garner, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye; Thierno Barry. DT: David Moyes.

Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo. DT: Michael Carrick.

Ficha del partido Everton vs Manchester United

Competencia: Premier League – Jornada 27

Fecha: Lunes 23 de febrero

Hora: 21:00 (España) | 15:00 (Colombia)

Estadio: Hill Dickinson Stadium

Capacidad: Más de 52.000 espectadores.

Situación en la tabla:

Everton: 9° con 37 puntos en 26 partidos

Manchester United: 5° con 45 puntos en 26 partidos.